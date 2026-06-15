نائب وزير الخارجية الإيراني: التهديد العسكري سرّع الاتفاق مع واشنطن

تصريحات لنائب وزير الخارجية الإيراني تؤكد أن التهديدات العسكرية ساهمت في تذليل العقبات خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة، وتشير إلى دور التطورات في لبنان ومواقف ترامب وردود حزب الله في حسم الاتفاق.

أكد نائب وزير الخارجية ال إيران ي، كاظم غريب آبادي، أن التهديدات العسكرية التي لوحت بها طهران ساهمت بشكل مباشر في تذليل العقبات ودفع مسار المفاوضات لإنجاز الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح آبادي في تصريحات نقلتها وكالة تسنيم الإيرانية، أن التطورات الميدانية في الساحة اللبنانية والبيانات الصادرة عن القوات المسلحة الإيرانية، التي كانت على أهبة الاستعداد لتوجيه ضربة قاصمة، سهلت إدخال التعديلات الجوهرية المطلوبة على مسودة التفاهم. ولفت الدبلوماسي الإيراني إلى أن المواقف التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وانتقاداته العلنية لإسرائيل، بالتزامن مع الردود الصارمة لحزب الله، لعبت دوراً محورياً في حسم بنود الاتفاق النهائي لصالح بلاده.

وشدد نائب وزير الخارجية على أن توقيع المذكرة لا يعني تبدد العداء، موضحاً أن هذا الاتفاق كتب في ظل انعدام تام للثقة، وسيراقبون بدقة مدى التزام واشنطن بتنفيذ تعهداتها المكتوبة. واعتبر آبادي أن الاتفاق يمثل ثمرة للتضحيات العسكرية والصمود الشعبي وتوجيهات المرشد الأعلى، وليس مجرد نتاج للجهد الدبلوماسي، مؤكداً تضمين كافة المطالب الإيرانية في المسودة التي ستُنشر تفاصيلها بالكامل للرأي العام فور إتمام مراسم التوقيع الرسمي





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