نائب رئيس الزمالك يكشف خطط تطوير كرة القدم وشركة الاستثمار

هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك يوضح رؤية النادي لتطوير منظومة كرة القدم من خلال تأسيس شركة متخصصة وتعيين حسام الزناتي كمدير رياضي.

كشف هشام نصر ، نائب رئيس نادي الزمالك ، عن سلسلة من التحركات الإدارية والعملية التي يقوم بها مجلس الإدارة حالياً، بهدف معالجة الأزمات المعقدة التي يشهدها النادي الأبيض. وأكد أن هذا العمل يهدف بشكل جوهري إلى تحقيق أثر إيجابي ملموس واستدامة في الأداء، قبل انتهاء الفترة الحالية لعضوية المجلس في قيادة المؤسسة الرياضية.

في تصريحات تلفزيونية مباشرة، أوضح نصر أن الأولوية الحالية تتركز على ترتيب الأوضاع الداخلية وإعادة تنظيم الملفات الإدارية التي تتطلب حلولاً عاجلة. وشدد على أن هدف الإدارة العليا هو ترك بصمة إيجابية وملموسة تظل خالدة، وذلك قبل مغادرة المجلس لموقعه الإداري في القلعة البيضاء، مما يعكس رؤية واضحة لمستقبل المؤسسة.

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تعيين حسام الزناتي ومعايير الاختيار

تطرق نائب رئيس الزمالك بشكل مباشر إلى ملف حسام الزناتي، مؤكداً أن فكرة تعيينه مديراً رياضياً للنادي لا تزال مطروحة للنقاش ولم تُحسم بشكل نهائي حتى الآن. وأشار إلى أن عملية الاختيار لا ترتكز فقط على الأسماء الشهيرة، بل يجب أن تعتمد بشكل أساسي على قدرة الشخص المرشح على تحمل المسؤوليات الثقيلة والمطروحة.

وأكد هشام نصر أن المعيار الأهم في اختيار المدير الرياضي هو امتلاكه لرؤية واضحة وفكراً عالياً يساهم في تنظيم وإدارة ملف كرة القدم داخل النادي. وأشار إلى أن حسام الزناتي لا يزال ضمن الصورة المطروحة للتفكير، في ظل استمرار دراسة التصورات الاستراتيجية الخاصة بتطوير منظومة كرة القدم بشكل كامل.

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تأسيس شركة كرة القدم والمستثمر المتوقع

أعلن نائب رئيس الزمالك أن تأسيس شركة الكرة يمثل أحد الملفات الاستراتيجية الهامة التي يمكن أن تسهم بشكل فعال في التعامل مع الأزمات المالية والإدارية التي يمر بها النادي. وأوضح أن الإدارة تعمل حالياً بشكل مكثف على ترتيب أوضاعها وتحديد الخطوات العملية والمناسبة للمرحلة القادمة، لضمان استقرار المؤسسة.

وكشف نصر عن وجود رؤية واضحة ومستهدفة داخل نادي الزمالك بشأن المستثمر المستقبلي الذي سيتولى المشاركة في شركة الكرة الجديدة. وتقوم هذه الرؤية على اشتراط أن يأتي المستثمر بفريق عمل متخصص ومحترف، يضم في عضويته مديراً رياضياً ومسؤولين عن الاستكشاف واكتشاف المواهب الشابة.

وتستهدف هذه الاستراتيجية الحديثة وضع أسس إدارية وفنية أكثر تنظيمًا وصرامة، بما يساعد على تطوير قطاع كرة القدم داخل النادي خلال الفترة المقبلة. وتأتي هذه الخطوات كجزء من خطة شاملة تهدف إلى إعادة الهيبة والأداء المتميز للنادي الأبيض من خلال بنية تحتية إدارية قوية.