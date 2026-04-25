نائب وزير الصحة يتفقد مستشفيات الإسكندرية ويؤكد على أهمية رضا المواطنين

زيارة تفقدية لنائب وزير الصحة لمستشفيات الإسكندرية، وتوجيهات بتعزيز التعاون مع التأمين الصحي ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

قام الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير ال صحة والسكان، بزيارة تفقدية ل مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في محافظة الإسكندرية ، وذلك في إطار حرص الوزارة على المتابعة الدورية والميدانية لأداء المنشآت الطبية، وضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين.

استقبل الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الدكتور قنديل والوفد المرافق له، حيث بدأت الجولة بزيارة مستشفى العامرية العام ومستشفى الجمهورية العام، بالإضافة إلى وحدة طب أسرة ابن سهلان بمنطقة غرب الطبية، وعيادة النصر الشاملة التابعة لهيئة التأمين الصحي. خلال الجولة، تفقد الدكتور قنديل أقسام المستشفيات المختلفة، واطلع على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، وحاور الأطباء والتمريض والفنيين، مستمعًا إلى آرائهم ومقترحاتهم حول تطوير العمل وتحسين الأداء.

وأشاد بالجهود المبذولة من قبل الفرق الطبية في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، خاصة في أقسام الرعاية المركزة وعيادة الرمد بمستشفى الجمهورية، وكذلك جهود فريق المبادرات الصحية بوحدة ابن سهلان. ووجه الدكتور قنديل بصرف مكافآت تشجيعية للأطقم الطبية المتميزة تقديرًا لجهودهم وتفانيهم في العمل. كما أكد على أهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة في أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية، مع ضرورة سرعة الاستجابة للحالات المرضية وتقديم الخدمة الطبية بالكفاءة المطلوبة، بما يضمن تحقيق رضا المواطنين.

وشدد على أن رضا المواطن هو الأولوية القصوى في تطوير المنظومة الصحية، وأنه يجب الاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها بشكل فوري داخل المنشآت الصحية. وفي سياق متصل، وجه الدكتور قنديل بتعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي، والتوسع في صرف العلاج الدوري لمنتفعي التأمين داخل وحدات وزارة الصحة، وذلك بهدف تقليل الضغط على عيادات التأمين وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات العلاجية التي يحتاجونها.

وأكد على أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية. كما استعرض الدكتور قنديل بعض المبادرات الصحية التي تتبناها وزارة الصحة، والتي تهدف إلى تحسين صحة المواطنين والوقاية من الأمراض، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية، وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة، وتدريب الكوادر الطبية على أحدث التقنيات والأساليب العلاجية.

وشدد على أن وزارة الصحة ملتزمة بتوفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، وضمان حصولهم على حقوقهم في العلاج والرعاية الصحية الجيدة





