نائب رئيس الوزراء المصري يؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة خلال احتفال بالذكرى 250 لاستقلالها

شهد الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية احتفال سفارة الولايات المتحدة في القCircle بمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة. نقل تهنئة الحكومة المصرية وأكد على قوة العلاقات المصرية الأمريكية التي تمتد لعقود، مشيراً إلى التطور الملحوظ في التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري. كما استعرض برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والفرص الواعدة للشركات الأمريكية، مع التطلع لتعزيز الشراكة في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا.

نيابةً عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حضر الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مساء اليوم الاحتفال الذي أقامته سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.

وكان الحضور من بينهم القائم بأعمال السفارة الأمريكية روبرت سيلفرمان وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين والشخصيات العامة. وتضمنت الكلمةTransfer of greetings to the U.S. leadership, government, and people; expressed wishes for continued progress and prosperity. أكد الدكتور حسين عيسى أن هذه المناسبة التاريخية تشكل فرصة لتجديد التأكيد على قوة العلاقات المصرية الأمريكية التي تمتد لعقود من التعاون البناء والعلاقات الاستراتيجية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأشار إلى أن العلاقات شهدت تطوراً ملحوظاً على مختلف المستويات، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، في ظل رؤية مشتركة تدعم السلام والاستقرار والتنمية المستدامة. وأكد حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بما يعكس عمق العلاقة ويواكب الإمكانات الكبيرة للبلدين لتحقيق شراكات ناجحة.

وذكر أن الحكومة المصرية تمضي قدماً في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحسين بيئة الأعمال، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يتيح فرصاً واعدة للشركات الأمريكية للتوسع في السوق المصرية. وأضاف أن تتطلع مصر إلى زيادة الاستثمارات الأمريكية المباشرة، وتعزيز التبادل التجاري، واستكشاف مجالات تعاون جديدة في قطاعات ذات أولوية، للمساهمة في دعم النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص العمل، وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين





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