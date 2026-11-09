نائب محافظ الوادي الجديد يختتم مسابقة عباقرة الوادي للمصالح الحكومية

نائب محافظ الوادي الجديد محمد كجك يحتفي بنجاح الموسم الثاني لمسابقة عباقرة الوادي للمصالح الحكومية والخدمية، والتي تهدف لتنمية قدرات العاملين وتعزيز التميز المؤسسي.

شهدت محافظة الوادي الجديد ختاماً مميزاً للموسم الثاني من مسابقة عباقرة الوادي للمصالح الحكومية والخدمية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأداء المؤسسي ورفع كفاءة القطاعات الخدمية المختلفة داخل المحافظة. وقد ترأس حفل الاختتام محمد كجك ، نائب محافظ الوادي الجديد ، الذي أكد على أهمية هذه المبادرات في صقل القدرات الفكرية والعلمية للعاملين في القطاع العام.

دعم المحافظ لروح التميز المؤسسي

أكد محمد كجك، خلال البيان الصادر اليوم الاثنين، أن حنان مجدي، محافظة الوادي الجديد، تولى دعمًا وتقديرًا كبيرين لكل الجهات المشاركة والقائمين على تنظيم مسابقة عباقرة الوادي للمصالح الحكومية والخدمية. وأشارت الملاحظات الرسمية إلى أن المحافظة تتبنى سياسات داعمة للمبادرات النوعية التي تستثمر طاقات العاملين وتسهم في تنمية قدراتهم بشكل يتوافق مع ترسيخ ثقافة التميز والإبداع.

Also read أحمد موسى: كامل الوزير مبيوقفش شغل.. ربنا يديه الصحة.. فيديو

فرص التفاعل الإيجابي بين القطاعات

تُعد مسابقة عباقرة الوادي للمصالح الحكومية والخدمية منصة استراتيجية لتعزيز روح التنافس الإيجابي بين الفرق المشاركة من مختلف القطاعات الحكومية والخدمية. وتسعى مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، من خلال تنظيم هذه الفعالية، إلى خلق نموذج إيجابي للتفاعل المؤسسي، حيث تمكنت الفرق المنافسة من عرض مهاراتهم في بيئة تنافسية صحية تعكس جدارتهم وكفاءتهم في أداء المهام الوظيفية.

نتائج المسابقة والفرق الفائزة

في سياق النتائج النهائية، قام محمد كجك بتكريم الفرق الحاصلة على المراكز الأولى، حيث احتل فريق كنيسة السيدة العذراء مريم بالخارجة المرتبة الأولى، فيما جاء فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة في المركز الثاني، وحصلت الوحدة المحلية لمركز الخارجة على المركز الثالث. وقد وجه نائب المحافظ التهنئة المباشرة لهذه الفرق، معربًا عن تقديره لجهود التنظيم التي ضمت حضورًا لافتًا لعبد الرحمن محمد عبد اللطيف، مدير عام مديرية التربية والتعليم.

Advertisement

الاستثمار في رأس المال البشري الحكومي

تهدف هذه المسابقة إلى استغلال الطاقات الكامنة لدى العاملين في القطاع العام من خلال تحفيزهم على الابتكار والتطوير المستمر. وأشار البيان إلى أن مشاركة طلاب المدارس والقيادات التنفيذية كان لها دور في توسيع دائرة الاستفادة، حيث شكلت الفعالية فرصة للطلاب للاطلاع على نماذج نجاح عملية في بيئات العمل الحكومي، مما يعزز الوعي بأهمية التميز المهني منذ المراحل الدراسية المبكرة.

آفاق مستقبلية للتميز الخدمي

يأتي تنظيم مسابقة عباقرة الوادي للمصالح الحكومية والخدمية كجزء من خطة شاملة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة الوادي الجديد. ويتوقع القائمون على المسابقة أن تسهم هذه الفعاليات بشكل مباشر في رفع مستوى رضا المستفيدين، من خلال تعزيز المهارات الإدارية والعلمية للعاملين، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة في مختلف قطاعات المحافظة خلال الفترة المقبلة.