نابولي يحقق فوزا صعبا على تورينو بهدف لـ ماكتومناي في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027، ليصعد للمركز السابع برصيد 18 نقطة.

حقق فريق نادي نابولي فوزاً صعباً وحصرياً على فريق ضيفه تورينو بنتيجة هدف دون رد، وذلك خلال المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب " دييجو أرماندو مارادونا" الشهير. وقد أقيمت هذه المواجهة ضمن فعاليات الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2026-2027، في سياق يتسم بالمنافسة الشديدة على المراكز المتقدمة.

تفاصيل المباراة وسجل الأهداف

تمكن اللاعب الاسكتلندي سكوت ماكتومناي من تسجيل هدف المباراة الوحيد، وذلك في الدقيقة 73 من عمر اللقاء. وقد جاء هذا الهدف الحاسم بعد شوط ثاني شهد استمرار التعادل السلبي بين الفريقين، مما جعل الانتصار الناتج عن الجهد الكبير الذي بذله لاعبو نابولي في اللحظات الحاسمة من المباراة.

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تأثير النتيجة على ترتيب الدوري

بفضل هذا الفوز، تمكن فريق نابولي من رفع رصيده النقطي إلى 18 نقطة، ليقفز بذلك إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي. وفي المقابل، تجمد رصيد فريق تورينو عند 14 نقطة، مما حافظ على وجود الفريق الضيف في المركز الثاني عشر من الترتيب العام.

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