نادر نور: الجدل مع رامي صبري لم يكن موجهًا إليها بشكل شخصي

كشفت الملحنة نادر نور أن هناك جدل بينها وبين الفنان رامي صبري، بعد أن نشر رامي صبري تصريحاته عن بعض الملحنين والمؤلفين. وتم التفاعل الواسع مع تصريحات نادر نور، حيث أبدى عدد من صناع الموسيقى والجمهور تعاطفهم معها.

كشفت الملحنة نادر نور أن هناك جدل بينها وبين الفنان رامي صبري ، بعد أن نشر رامي صبري تصريحات ه عن بعض ال ملحنين وال مؤلفين . وفي حديثها عبر حسابها على فيسبوك، قالت نادر نور أن المنشور الذي أثار ال جدل لم يكن موجهًا إليها بشكل شخصي، حيث كتب رامي صبري : "الاستوري بتاعتي ملمسة عليك معرفش إزاي، بس يهمني تفهم أن كلامي مش عليك ولا يخصك، أنا بتكلم بشكل عام، بس شكلها جت فيك من غير قصد".

ورد نادر نور على رسالة رامي صبري قائلًا: "ولا يهمك يا حبيبي وأنا مصدقك"، لينهي بذلك الجدل حول وجود أي خلاف بينهما. وكان رامي صبري قد علق مؤخرًا على شكاوى بعض الملحنين والشعراء من تجاهل الفنانين وعدم الرد على أعمالهم، مؤكدًا أن عدم التواصل مع المبدعين يؤدي إلى غياب التجديد والأفكار المختلفة في الساحة الغنائية.

وفي سياق آخر، أثار نادر نور تفاعلًا واسعًا خلال الأيام الماضية بعد حديثه عن أسباب ابتعاده عن الوسط الفني، حيث كتب عبر حسابه على فيسبوك: "بعتذر لكل الناس اللي بتبعتلي كلمات أغاني، من فضلكم متبعتوش تاني.. معنديش مشاريع شغال عليها ولا نجوم بتسمع مني أغاني ولا عندي حاجة أقدر أساعدك بها لأني ببساطة محتاج اللي يساعدني".

وتسببت تصريحات نادر نور في حالة من التعاطف بين عدد من صناع الموسيقى والجمهور، خاصة بعد حديثه الصريح عن التحديات التي يواجهها خلال الفترة الحالية. وصرح رامي صبري أن عدم التواصل مع المبدعين يؤدي إلى غياب التجديد والأفكار المختلفة في الساحة الغنائية، مشددًا على أهمية التواصل معهم. وتم التفاعل الواسع مع تصريحات نادر نور، حيث أبدى عدد من صناع الموسيقى والجمهور تعاطفهم معها.

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