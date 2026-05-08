نادي مسار يكتسب لقب بطولة كأس مصر لكرة القدم النسائية

أحرزت نادي مسار لقب بطولة كأس مصر لكرة القدم النسائية بعد فوزها على نادي وادي دجلة بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم بملعب رقم 1 باستاد الدفاع الجوي. بدأ اللقاء بتقدم وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، لكن مسار تمكن من قلب الطاولة في الشوط الثاني ليحصد الانتصار بثلاثية مقابل هدفين. تتضمن مراسم التتويج تسليم الكأس والميداليات الذهبية ودرع بطولة الدوري، احتفالاً بحصد الثنائية المحلية هذا الموسم.

أدارت المباراة طاقم حكام قادته المحكمة الدولية شاهندا المغربي وعاونها ضمن طاقم حكام اللقاء كل من: مي حسن مساعد أول، ونادين محمد مساعد ثان، وآية خالد عنتر حكما رابعا. شهد اللقاء حضور إيناس مظهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرفة على قطاع كرة القدم النسائية، بجانب الدكتور مصطفى عزام الأمين العام لاتحاد الكرة المصرية.





