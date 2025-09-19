نادي زد يتقدم بشكوى رسمية ضد التحكيم في الدوري المصري

قدم نادي زد شكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، معترضًا على القرارات التحكيمية في مباراتيه أمام الإسماعيلي وبيراميدز، والتي يرى أنها أضرت بموقف الفريق في الدوري الممتاز. يطالب النادي بإعادة تقييم أداء الحكام واتخاذ إجراءات لضمان العدالة.

تقدم نادي زد ب شكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ، معربًا عن استيائه الشديد واعتراضه على القرارات التحكيم ية التي اعتبرها مجحفة وتعسفية، والتي أثرت بشكل مباشر على نتائج الفريق في مباراتيه الأخيرتين ضد الإسماعيلي و بيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. يؤكد النادي في شكواه على أن هذه القرارات لم تكن مجرد أخطاء فنية عادية، بل تجاوزت ذلك إلى التأثير الواضح على مسار المباريات ونتائجها، مما أضر بموقف الفريق في المنافسة على لقب الدوري.

يشدد نادي زد على ضرورة تدخل الاتحاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع وضمان العدالة في المنافسة.\يتضمن الشكوى تفاصيل دقيقة حول الأخطاء التحكيمية التي وقعت في المباراتين، مع التركيز بشكل خاص على مباراة بيراميدز، حيث شهدت المباراة تجاوزات تحكيمية وصفها النادي بالواضحة والصارخة. أبرز هذه التجاوزات كانت تغاضي الحكم عن حالة طرد واضحة للاعب أحمد سامي في الشوط الثاني، وهو قرار كان من شأنه أن يغير مسار المباراة بشكل جذري. بالإضافة إلى ذلك، يشير النادي إلى تكرار القرارات العكسية طوال المباراة، والتي أثرت سلبًا على أداء اللاعبين والجهاز الفني والإداري، وانتهت بطرد المدير الفني للفريق في مشهد وصفه النادي بالاستفزازي وغير المبرر. يؤكد نادي زد في شكواه على احترامه لمنظومة التحكيم المصرية ودعمه للحكام، لكنه في الوقت ذاته يشدد على أن استمرار مثل هذه الأخطاء يؤثر سلبًا على سمعة وقوة المسابقة المحلية، خاصة في ظل اعتراضات متكررة من الأندية الأخرى على الأداء التحكيمي.\يطلب نادي زد من الاتحاد المصري لكرة القدم اتخاذ عدة إجراءات، منها إعادة تقييم أداء الحكام الذين أداروا المباراتين، وخاصة الحكم محمد معروف، في ضوء الحالات المثيرة للجدل التي شهدتها المباراتان. كما يطالب النادي باتخاذ ما يراه الاتحاد مناسبًا من إجراءات تضمن عدم تكرار هذه الأخطاء في المستقبل، وذلك بهدف الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية المشاركة في الدوري. ويأمل نادي زد أن يتم التعامل مع هذه الشكوى بجدية واهتمام، وأن يتم اتخاذ القرارات اللازمة لتحسين مستوى التحكيم في الدوري المصري، مما يعزز من نزاهة المنافسة ويضمن حصول كل فريق على فرصة عادلة لتحقيق الفوز. يختتم النادي شكواه بالتأكيد على استعداده للتعاون الكامل مع الاتحاد في سبيل تحقيق هذه الأهداف، وتعزيز كرة القدم المصرية





