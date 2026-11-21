رئيس نادي الصيد أشرف محرم يعلن استقبال مقترحات الأعضاء لتطوير النادي، مع تأكيد انفتاح الحوار والتعاون البناء في المرحلة الانتقالية الجديدة.

واصلت مصر هيمنتها المطلقة على بطولة إبراهيم مصطفى للمصارعة، محققة المركز الأول في فئتي المصارعة الحرة والرومانية تحت 17 سنة، وذلك في إطار المنافسات الرياضية المكثفة التي تشهد مشاركة واسعة من الناشئين المصريين. وفي السياق الاجتماعي والمؤسسي، يولي قطاع الأندية الرياضية اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية وإدارة الشؤون الداخلية لضمان تقديم خدمات متميزة للأعضاء والمجتمع.

رئيس النادي يثمن الدور الحضاري للأعضاء

وجه الدكتور أشرف محرم، رئيس نادي الصيد، رسالة شكر رسمية إلى أعضاء الجمعية العمومية، متحدثاً نيابة عن نفسه وعن زملائه في مجلس الإدارة الجديد، تقديراً للسلوك الحضاري الراقي الذي اتسمت به العملية الانتخابية. أشاد رئيس النادي بالانتقالات السلسة التي شهدتها الإدارة، مؤكداً أن هذا الانضباط يعكس قيم المجتمع المدني المتميز داخل النادي.

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تقدير لجهود الإدارة السابقة والمرشحين

أعرب الدكتور أشرف محرم عن خالص امتنانه للمهندس عبد الله غراب وأعضائه في المجلس الإداري السابق، مقدراً الجهود الكبيرة التي بذلوها خلال فترة ولايتهم الماضية للحفاظ على تراث النادي وتماسكه الاجتماعي. كما وجه الشكر لكل المرشحين الذين خاضوا سباق الانتخابات، مشيداً بمظهرهم المهني الذي يضيف مزيداً من المصداقية والنضج لملف الإدارة الرياضية والاجتماعية في المؤسسة.

فتح قنوات الحوار والمشاريع المقترحة

أكد رئيس النادي انفتاحه التام أمام جميع الأعضاء لتقبل الأفكار والمقترحات التي تسهم في تطوير النادي عبر اللجان المختلفة، مشيراً إلى أن أي عضو يمتلك مشروعاً أو فكرة في أي مجال يمكنه تقديمها للمجلس الجديد للنظر فيها بجدية. ووصف الدكتور محرم أن النادي لا يمكن أن يرتقي بمفرده، بل يتطلب مشاركة فعالة من الأعضاء المخلصين الذين يضعون مصلحة المؤسسة العليا على اعتباراتهم الشخصية.

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توفير وسائط تواصل رسمية مؤقتة

أعلن الدكتور أشرف محرم عن فتح باب التعليقات بشكل مؤقت على الصفحة الرسمية للنادي، كحل وسط لحين تحديد وسيلة تواصل أكثر تنظيماً وانضباطاً تتيح للأعضاء إيصال رسائلهم ومقترحاتهم مباشرة إلى مجلس الإدارة. وتأتي هذه الخطوة لضمان تدفق المعلومات بسلاسة دون ضياع المقترحات القيمة، مما يعزز من شفافية العلاقة بين الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية في المرحلة القادمة.

استمرار التطوير والرؤية المستقبلية

تستمر جهود الإدارة الجديدة في بناء جسور التعاون مع مختلف شرائح النادي، مع التركيز على الاستفادة من الطاقات الكامنة لدى الأعضاء لتحقيق قفزات نوعيه في الخدمات المقدمة. ومن المنتظر أن تبدأ اللجان المتخصصة في دراسة المقترحات الواردة خلال الفترة القادمة، بهدف تحديد الأولويات التي تعزز من مكانة النادي كصرح رياضي واجتماعي رصين في مصر.