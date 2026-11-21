رئيس نادي الصيد أشرف محرم يوجه الشكر للجمع العمومية ويعلن استقبال مقترحات الأعضاء لتطوير النادي مع فتح باب التعليقات مؤقتا على الصفحات الرسمية.

أعلن الدكتور أشرف محرم ، رئيس نادي الصيد الحالي، عن مرحلة جديدة من التواصل المباشر مع الأعضاء، مؤكدًا استعداده الكامل لاستقبال كافة المقترحات والأفكار التي تسهم في تطوير المؤسسة الرياضية. وقد جاء هذا الإعلان في خطوة تهدف إلى تعزيز المشاركة الفعالة للأعضاء في صنع القرار، وسط تطلعات واضحة لرفع مستوى الأداء والخدمة داخل النادي.

تأكيدات رئيس النادي أشرف محرم حول مستقبل الإدارة

وجه الدكتور أشرف محرم رسالة شكر واضحة إلى أعضاء الجمعية العمومية، متحدثًا نيابةً عنه وعن زملائه في مجلس الإدارة الجديد، تقديرًا للسلوك الحضاري الراقي الذي اتسمت به العملية الانتخابية. وأكد محرم أن الصورة التي ظهرت بها الهيئة العامة للنادي تعكس المكانة التاريخية والسمعة الرفيعة التي يحظى بها نادي الصيد، مما يضع مسؤولية كبيرة على عاتقي الإدارة الجديدة لخدمة هذا التراث.

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كما شدد رئيس النادي على أن نهجه الإداري يعتمد بشكل أساسي على الانفتاح الكامل، حيث سيتم فتح باب المشاركة الفعالة أمام جميع الأعضاء من خلال اللجان المتخصصة في النادي. وأوضح محرم أن الباب مفتوح على مصراعيه لاستقبال المقترحات والأفكار والمشروعات التي يمكن أن تضيف قيمة حقيقية، مشيرًا إلى أن أي عضو يمتلك فكرة أو مشروعًا في أي مجال يستطيع التقدم به مباشرة إلى المجلس الجديد للنظر فيه.

تقدير جهود الفريق الإداري السابق عبد الله غراب

في إطار التفاعل الإيجابي مع التغيير الإداري، وجه الدكتور أشرف محرم شكره الجزيل إلى المهندس عبد الله غراب وأعضاء مجلس إدارته السابقين، تقديرًا للجهود الجبارة التي بذلوها خلال فترة ولايتهم. وأشاد رئيس النادي الحالي بكل المرشحين الذين خاضوا سباق الانتخابات، مشيدًا بطرازهم الراقي الذي يعكس الوعي بأهمية المكانة الخاصة لنادي الصيد ودوره الاجتماعي والرياضي في المجتمع المصري.

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أعلن أشرف محرم بشكل رسمي عن فتح باب التعليقات على الصفحة الرسمية للنادي لمدة مؤقتة، وذلك كحل انتقالي لحين التوصل إلى وسيلة تواصل أخرى أكثر تنظيمًا وانضباطًا. وأشار إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو ضمان وصول رسائل الأعضاء ومقترحاتهم إلى مجلس الإدارة بشكل مباشر وواضح، مما يضمن عدم ضياع أي فكرة قد تساهم في تحسين بيئة العمل الداخلية.

رؤية المجلس الجديد لتطوير النادي ومشاركة الأعضاء

شدد رئيس نادي الصيد على أن الارتقاء بالمؤسسة لا يمكن أن يتحقق إلا بمساهمة أعضائها المخلصين، مؤكدًا أنه يعلق آمالًا كبيرة على مشاركتهم النشطة وأفكارهم المبتكرة في المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن نجاح الإدارة الجديدة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقدرة الفريق على استقطاب الطاقات الإيجابية وتحفيز الأعضاء على تقديم الدعم المستمر للمشاريع المقترحة.

يأتي هذا الإعلان في ظل ترحيب واسع من قبل قاعدة أعضاء النادي بالقيادة الجديدة، حيث يعكس نهج الدكتور أشرف محرم اتجاهًا استراتيجيًا نحو الشفافية والمشاركة الديمقراطية في إدارة شؤون النادي. ويتوقع المحللون أن تسهم هذه الخطوات في تعزيز الانتماء لدى الأعضاء وتحفيزهم على المساهمة في بناء مستقبل أفضل للمؤسسة الرياضية الرائدة.