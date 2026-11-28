وكالات الفضاء الأمريكية والأوروبية تعلن أن ثقب الأوزون فوق القطب الجنوبي سجل سابع أكبر متوسط مساحة موسمية منذ بدء الرصد، في حين يؤكد العلماء استمرار التعافي طويل المدى للطبقة.

أكدت وكالة الفضاء الأميركية " ناسا" والإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي، أن ثقب الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية سجل سابع أكبر متوسط مساحة موسمي منذ بدء عمليات الرصد قبل 48 عاما خلال عام 2026، وسط مؤشرات علمية تدل على استمرار التعافي طويل المدى للطبقة.

وقامت وكالات الرصد بتحديد حجم الثقب بناءً على قياسات دقيقة للغلاف الجوي، حيث بلغ متوسط مساحة ثقب الأوزون نحو 25 مليون كيلومتر مربع خلال الفترة الممتدة بين 7 سبتمبر و13 أكتوبر، وهي الفترة التي تشهد عادة أشد مراحل استنزاف الأوزون.

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تفاصيل حجم الثقب والآليات العلمية

يحدد العلماء مساحة ثقب الأوزون بدقة عن طريق قياس المنطقة التي ينخفض فيها تركيز الأوزون عن مستوى معين محدد مسبقا، وهو ما يعكس شدة الاستنزاف الكيميائي في تلك الفترة الزمنية من العام.

وتؤدي طبقة الأوزون دورا حيويا في حماية الحياة على الأرض، من خلال امتصاص جزء كبير من الأشعة فوق البنفسجية الضارة القادمة من الشمس، مما يجعل أي تقلبات في حجمها موضوع متابعة دقيقة من قبل العلماء والمسؤولين الصحيين.

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أسباب الاتساع ودور وكالة الفضاء الأوروبية

يعزو العلماء اتساع ثقب الأوزون في عام 2026 بشكل رئيسي إلى قوة الدوامة القطبية، وهي نظام رياضي معقد يعمل كحاجز طبيعي يعزل الهواء شديد البرودة فوق القارة القطبية الجنوبية عن بقية الغلاف الجوي.

وعندما تنخفض درجات الحرارة داخل هذه الدوامة، تتشكل سحب في طبقة الستراتوسفير، وهي الغلاف الجوي الأوسط، مما يهيئ الظروف الملائمة لكيمياء معقدة تنشط فيها مركبات الكلور.

هذه المركبات الكيميائية تسرع بشكل كبير من عملية تدمير جزيئات الأوزون بمجرد عودة ضوء الشمس خلال فصل الربيع في نصف الكرة الجنوبي، مما يؤدي إلى تزايد حجم الثقب بشكل ملحوظ.

تأثير المناخ والمقارنة مع المواسم السابقة

أوضحت وكالة الفضاء الأوروبية أن استمرار الدوامة القطبية القوية لفترة أطول من المعتاد خلال عام 2026 أسهم بشكل مباشر في إطالة موسم استنزاف الأوزون وتوسيع مساحته.

ويأتي هذا الاتساع الكبير مقارنة بموسم 2025 السابق، الذي صنفته وكالة الفضاء الأوروبية خامس أصغر موسم من حيث مساحة الثقب منذ عام 1992، مما يبرز التباين الكبير في الأحجام من عام لآخر.

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مسار التعافي ومستقبل البروتوكول

ورغم اتساع الثقب خلال عام 2026، فإن القياسات طويلة الأمد التي تجمعها ناسا والوكالة الأوروبية تشير بوضوح إلى استمرار تعافي طبقة الأوزون على المدى البعيد.

ويتأثر حجم الثقب سنويا بتقلبات الظروف الجوية، ولكن تتواصل تركيزات المواد الكيميائية المستنزفة للأوزون انخفاضها في الغلاف الجوي بفضل القيود الدولية الصارمة التي فرضها بروتوكول مونتريال.

وتشير التقديرات العلمية الدقيقة إلى أن مستويات الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية قد تعود إلى مستويات عام 1980 خلال ستينيات القرن الحالي.

ويؤكد الخبراء أن اتساع الثقب خلال موسم واحد لا يعني بالضرورة تراجع مسار التعافي، الذي يقاس على مدى عقود وليس من عام إلى آخر، مما يعزز الثقة في الجهود العالمية المبذولة لحماية الغلاف الجوي.