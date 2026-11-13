ناسا تنفي تحطم جسم غامض في المجموعة الشمسية وتصرح بأنه كويكب

إدارة ناسا تؤكد أن الجسم 1998 KY26 كويكب ولا يشكل خطرا، في حين تشير دراسات جديدة لفوبوس 1 إلى احتمالية كونه مركبة فضائية سوفيتية قديمة.

أعربت إدارة وكالة الفضاء الأمريكية " ناسا" عن موقفها الرسمي بشأن الجدل العلمي الدائر حول جسم غامض يتحرك في المجموعة الشمسية، مؤكدة أنه لا يشكل أي تهديد لكوكب الأرض. جاء هذا التأكيد من قبل مدير الوكالة جاريد إيزاكمان، الذي صرح خلال مقابلة مع برنامج "فوكس آند فريندز" صباح الخميس بأن الأدلة المتاحة تشير بوضوح إلى أن هذا الجسم هو مجرد كويكب طبيعي وليس مركبة فضائية.

تفاصيل الجدل العلمي حول التسارع المثير

أثار جسم يُعرف باسم 1998 KY26 جدلا علميا واسعا بعد رصد الباحثين تسارعا في مساره لا يمكن تفسيره بقوة الجاذبية وحدها، مما دفع العلماء لطرح فرضيات غريبة حول أصله. يبلغ قطر هذا الجسم نحو 36 قدمًا، ويعكس قرابة 52% من ضوء الشمس الساقط عليه، كما أنه يكمل دورة كاملة حول محوره كل 5.35 دقيقة، وهي خصائص تساهم في إثارة التساؤلات حول طبيعته الحقيقية.

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رد ناسا وحقيقة احتمالات الاصطدام

أكد جاريد إيزاكمان أن هناك توجهاً بين المهتمين بظواهر الأجسام الطائرة المجهولة لاعتقادهم بأن الجسم يتحرك بطريقة غير مألوفة، لكنه نفى وجود أي دليل على تجاوز الجسم لكونه كويكبًا عاديًا. وشدد على أن الأولوية القصوى لوكالة الفضاء الأمريكية هي ضمان سلامة الكوكب، مشيرًا إلى أنه لم يرَ أي مؤشرات على أن 1998 KY26 قد يصطدم بالأرض في المستقبل القريب أو البعيد.

فرضية المركبة السوفيتية المفقودة

في المقابل، طرحت دراسة علمية من باحثين في جامعة هارفارد بقيادة آفي لوب احتمالًا مفاده أن الجسم قد يكون في الأصل المركبة الفضائية السوفيتية غير المأهولة "فوبوس 1"، التي انقطع الاتصال بها أثناء رحلتها إلى كوكب المريخ عام 1988. توصل الباحثون آدم هيبرد وآدم كراول إلى أن نموذجًا مبسطًا للمركبة يتطابق بدرجة كبيرة مع 8 مجموعات من الرصد الخاصة بالجسم، ويعتبرون النظرية "محتملة بقوة، لكنها غير مثبتة حتى الآن".

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تحليل درجات الحرارة والطبيعة الكيميائية

تعارضت النتائج مع فرضية كون الجسم "مذنبًا مظلمًا" يحتوي على مياه جليدية، حيث خلصت دراسة أخرى من معهد جورجيا للتكنولوجيا إلى أن درجة حرارة 1998 KY26 مرتفعة للغاية، مما يستبعد بقاء الجليد المائي المدفون داخله لفترة كافية. وأشار الباحثون كوربين هانسن وماساتوشي هيراباياشي إلى أن معدلات فقدان المياه المحسوبة تستبعد اعتبار الجسم مذنبًا، مما يقوي الأدلة على كونه صخريًا.

المصادر العلمية والتفسيرات البديلة

أظهرت دراسة منفصلة نُشرت في دورية "علم الفلك والفيزياء الفلكية" أن تركيب الجسم متوافق مع كويكبات صخرية قادمة من المنطقة الداخلية لحزام الكويكبات، مدعومة بظاهرة ضغط ضوء الشمس على ألواحها التي قد تفسر التسارع. وأكدت ناسا مرة أخرى عدم وجود أي سبب للاعتقاد بأن هذا الجسم يمثل تهديدًا بأي شكل من الأشكال، مبقية الموقف الرسمي على أنه كويكب طبيعي.