ناصر عباس: اتحاد الكرة يختار الحكام الأجانب.. والاستماع لـ VAR يعزز الشفافية

أكد الحكم الدولي السابق ناصر عباس أن اتحاد الكرة المصري هو المسؤول عن اختيار الحكام الأجانب للدوري، ورحب بقرار السماح بالاستماع إلى محادثات تقنية الـVAR. وتحدث عن أهمية الشفافية في كرة القدم ودعم الأهلي.

أكد الحكم الدولي السابق، ناصر عباس ، أن اتحاد الكرة المصري هو الجهة الرسمية المخولة باختيار الحكام الأجانب لإدارة مباريات الدوري المصري الممتاز. وأشار عباس في تصريحاته، التي أدلى بها لبرنامج مودرن سبورتس على قناة Modern mti، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، إلى أن هذا الاختيار يخضع لآليات وقواعد واضحة ومحددة ضمن اللوائح المنظمة للمنظومة الكروية في مصر. وشدد على أهمية الالتزام بهذه اللوائح لضمان نزاهة المنافسة وتحقيق العدالة بين جميع الأندية المشاركة في الدوري، مؤكدًا على ضرورة احترام قرارات الاتحاد في هذا الشأن.

كما تطرق الحكم الدولي السابق إلى مسألة السماح بالاستماع إلى محادثات تقنية الفيديو المساعد (VAR)، معتبرًا إياها خطوة طبيعية وإيجابية نحو تعزيز الشفافية في كرة القدم. وأوضح أن هذه الممارسة مطبقة بالفعل في العديد من الدوريات العربية والعالمية، بهدف توضيح القرارات التحكيمية للجماهير والإعلام، وبالتالي تقليل الشكوك والاتهامات التي قد تثار حول قرارات الحكام. ورأى أن هذه الخطوة تساهم في بناء الثقة بين الحكام والأندية والجمهور، وتعزز من مصداقية اللعبة.

في سياق متصل، أشار ناصر عباس إلى موافقة اتحاد الكرة على طلب النادي الأهلي بالاستماع إلى تسجيلات محادثات تقنية الـVAR الخاصة بمباريات الفريق. وأوضح أن هذه الموافقة تأتي في إطار حرص الاتحاد على تحقيق الشفافية، وتقديم كل ما من شأنه توضيح القرارات التحكيمية، وشدد على أن هذا الأمر يصب في مصلحة تطوير كرة القدم المصرية. وبين أن الاتحاد لم يحدد بعد عدد أو أسماء أعضاء الوفد الذي سيحضر جلسة الاستماع، مشيرًا إلى أن الأهلي لم يرسل قائمة كاملة بأسماء الوفد حتى الآن، واقتصر الأمر على تحديد اسم سيد عبد الحفيظ فقط. وأكد عباس أن وجوده المحتمل ضمن وفد الأهلي لا يُعد تشكيكًا في لجنة الحكام، ولكنه يهدف إلى دعم الشفافية والاطلاع على تفاصيل ما دار خلال المباريات، وذلك في إطار حرصه على تطوير مستوى التحكيم في مصر، وتقديم الدعم اللازم للحكام، وتوضيح القرارات التحكيمية، وتخفيف الضغط عليهم. وأشار إلى أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية بكرة القدم المصرية لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك الأندية والاتحاد والجماهير، وتعزيز الثقة في اللعبة.

من ناحية أخرى، تحدث ناصر عباس عن أهمية تقنية الـVAR في كرة القدم، مشيرًا إلى أنها أداة مهمة لمساعدة الحكام على اتخاذ القرارات الصحيحة، وتقليل الأخطاء التحكيمية. وأكد على ضرورة تدريب الحكام بشكل مستمر على استخدام هذه التقنية، وتطوير مهاراتهم في تحليل اللقطات وإصدار الأحكام. وشدد على أهمية التكنولوجيا في دعم التحكيم وتطويره، وضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية في عالم كرة القدم، والاستفادة منها في تحسين مستوى اللعبة. كما أشار إلى أن تقنية الـVAR ليست حلاً سحريًا للقضاء على جميع الأخطاء التحكيمية، ولكنها أداة فعالة للحد منها، وتقديم أفضل خدمة للعبة. وأوضح أن هناك حاجة إلى التوازن بين استخدام التقنية والاعتماد على الخبرة والمهارات الشخصية للحكام، مع التأكيد على أهمية احترام قرارات الحكام، والتعامل معهم باحترام وتقدير. وفي الختام، شدد ناصر عباس على أهمية العمل الجماعي بين جميع أطراف اللعبة لتحقيق التطور المنشود في كرة القدم المصرية، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.





ناصر عباس اتحاد الكرة الحكام الأجانب VAR الدوري المصري الأهلي الشفافية التحكيم

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ناقد رياضي: لجنة الحكام تنوي سحب الموبايلات من وفد الأهلي أثناء الاستماع لغرفة الفاركشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، تطورات بشأن شكوى النادي الأهلي الى اتحاد الكرة بسماع المحادثة بين حكم الساحة وغرفة الفار VAR .

Read more »

اتحاد الكرة يرد على الأهلي بشأن جلسة الاستماع لتسجيلات الـVARكشف مصدر داخل اتحاد الكرة تفاصيل رد الاتحاد على خطاب النادي الأهلي بشأن حضور جلسة الاستماع لتسجيلات تقنية الفيديو var الخاصة بمباراته الأخيرة - الوطن

Read more »

إلغاء جلسة إستماع محادثة الـ var بمباراة الأهلي وسيراميكا لهذا السبب!قرر اتحاد الكرة إلغاء جلسة وفد النادي الأهلي مع لجنة الحكام بعد تمسك

Read more »