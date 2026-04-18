ناقلات نفط إيرانية تخترق العقوبات وتعبر مضيق هرمز وسط توترات متصاعدة

خمس ناقلات نفط إيرانية، تخضع لعقوبات أمريكية، تعبر مضيق هرمز الاستراتيجي، بالتزامن مع إعلان طهران عن عودة سيطرتها على المضيق، وتأكيد واشنطن استمرار الحصار البحري.

في تطور لافت على الصعيد الدولي، أفادت وكالة فارس للأنباء صباح اليوم السبت بأن خمس ناقلات نفط ، تخضع لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، وتُنسب إلى إيران ، تشق طريقها حالياً عبر مضيق هرمز الاستراتيجي.

وتشير بيانات التتبع المتاحة إلى أن هذه الناقلات، المصنفة جميعها ضمن ما يُعرف بـ'أسطول الظل'، تواصل عملياتها التجارية رغم الوجود العسكري الأمريكي المكثف في المنطقة. وتستغل هذه السفن المسارات التي تحددها إيران، ومن الملاحظ أن بعضها يمتلك سجلاً طويلاً في نقل الشحنات النفطية، سواء الإيرانية أو الروسية، مما يثير تساؤلات حول مدى فعالية العقوبات المفروضة.

يأتي هذا التطور في سياق متوتر يشهده المضيق، والذي يعد شرياناً حيوياً للطاقة العالمية.

وقد أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن 21 سفينة قد امتثلت لأوامر قواتها بالعودة إلى إيران منذ بدء الحصار البحري المفروض على البلاد، مما يشير إلى استمرار الضغوط الأمريكية على حركة الملاحة البحرية المرتبطة بإيران.

من جانبها، أعلنت القيادة الإيرانية، عبر المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، عن عودة مضيق هرمز بالكامل إلى إدارة وسيطرة القوات المسلحة الإيرانية، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي كرد فعل على عدم التزام الولايات المتحدة بالعهود والاتفاقيات المبرمة.

هذا الإعلان يعكس تصعيداً في المواقف بين البلدين، ويضع المجتمع الدولي أمام واقع جديد يتطلب مراقبة دقيقة للتطورات.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية في وقت سابق من اليوم بأن ما لا يقل عن ست سفن، بما في ذلك ناقلات نفط وسفن شحن، قد عبرت مضيق هرمز.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل عبور هذا العدد من السفن منذ أن أعلنت إيران رسمياً عن إعادة فتحه أمس، وذلك عقب دخول وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ.

يعكس هذا التحرك محاولة من إيران لاستعادة سيطرتها على المضيق وضمان حرية الملاحة، بينما يصر الجانب الأمريكي على استمرار الحصار.

وقد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات له أن الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية سيستمر دون تغيير، على الرغم من إعلان طهران عن فتح المضيق، مما يؤكد على استمرار النهج المتشدد الذي تتبعه الإدارة الأمريكية تجاه إيران.

إن تزامن هذه الأحداث يشير إلى وجود توترات عميقة ومستمرة في منطقة الخليج، وتأثير مباشر لهذه التوترات على أسواق الطاقة العالمية.

تتطلب هذه المرحلة فهماً معمقاً لديناميكيات القوى المتفاعلة، وضرورة التحرك بحذر لتجنب أي تصعيد قد يؤثر على الاستقرار الإقليمي والدولي. كما أن مسألة 'أسطول الظل' تفتح باب النقاش حول شفافية حركة الشحن البحري والعقوبات الاقتصادية وأثرها على التجارة الدولية





