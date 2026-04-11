نانت يتعادل مع أوكسير ويواصل نتائجه السلبية في الدوري الفرنسي

تعادل فريق نانت، الذي يضم المهاجم المصري مصطفى محمد، مع أوكسير بدون أهداف في الجولة 29 من الدوري الفرنسي، مما زاد من معاناة الفريق في جدول الترتيب. يستعرض المقال تفاصيل المباراة، ويستعرض ترتيب الدوري، مع إلقاء الضوء على أخبار أخرى في الساحة الرياضية والأحداث المحلية.

واصل فريق نانت ، الذي يعتمد على جهود المهاجم المصري مصطفى محمد ، مسيرته المتعثرة في الدوري الفرنسي ، وذلك بعد تعادله المخيب للآمال مع مضيفه أوكسير بنتيجة سلبية، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من البطولة. المباراة التي أقيمت في أجواء تنافسية، شهدت محاولات هجومية من كلا الفريقين، لكنها افتقرت إلى الفاعلية اللازمة لترجمة الفرص إلى أهداف.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، واستمر هذا السيناريو في الشوط الثاني، حيث فشل كلا الفريقين في اختراق الدفاعات المنافسة، لتنتهي المباراة بالتعادل بدون أهداف، مما أثار خيبة أمل جماهير الفريقين. \بهذه النتيجة، أضاف نانت نقطة واحدة إلى رصيده، ليرتفع إلى 19 نقطة، ويظل متمركزًا في المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الفرنسي. أما فريق أوكسير، فقد اكتفى هو الآخر بنقطة، ليصعد رصيده إلى 24 نقطة، ويحتل المركز السادس عشر. يذكر أن نانت يعاني من سلسلة من النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، مما يضع الفريق في موقف صعب في محاولته لتجنب الهبوط. بينما يتصدر باريس سان جيرمان جدول الترتيب برصيد 63 نقطة، متفوقًا على منافسيه بشكل كبير، ويلاحقه لانس في المركز الثاني برصيد 59 نقطة، ثم ليل في المركز الثالث برصيد 50 نقطة، ويأتي مارسيليا في المركز الرابع وموناكو في المركز الخامس، وكلاهما برصيد 49 نقطة. هذا التنافس الشديد على المراكز المتقدمة يضيف إثارة خاصة إلى الدوري، ويجعل كل مباراة بمثابة معركة حقيقية لتحقيق الفوز.\على صعيد آخر، شهدت الساحة الرياضية والأخبار المحلية عددًا من التطورات الهامة. فقد شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، مما أثار قلق المستهلكين والمستثمرين على حد سواء. وفي سياق متصل، أعلنت التنظيم والإدارة عن خطط لتوظيف 1000 عامل في مساجد وزارة الأوقاف، في خطوة تهدف إلى دعم وتطوير الخدمات الدينية. كما احتفلت مؤسسة أبو العينين بيوم اليتيم، وقدمت الهدايا والألعاب للأطفال الأيتام، وكرمت المتفوقين منهم. وفي سياق آخر، صرح الإعلامي أحمد موسى بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يسعى لإيقاف الحرب مع إيران فورًا، وذلك على خلفية اقتراب موعد التجديد النصفي للانتخابات الأمريكية. من جهة أخرى، حضر رئيس الطائفة الإنجيلية احتفال عيد القيامة المجيد، بحضور عدد كبير من قيادات الدولة، في إشارة إلى الوحدة الوطنية والتسامح الديني





