ناهد السباعي تتألق في الفيوم وتكشف تفاصيل دورها في مسلسل "المتر سمير"

الفنانة ناهد السباعي تخطف الأنظار في أحدث صورها من الفيوم، وتكشف عن طبيعة دورها في مسلسل "المتر سمير" المقرر عرضه في رمضان 2026، مؤكدةً على واقعية الشخصية والجانب الكوميدي الإنساني.

تألقت الفنانة المصرية ناهد السباعي في أحدث إطلالاتها، ناشرةً صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على منصة إنستجرام، خطفت بها الأنظار في أجواء طبيعية ساحرة بمحافظة الفيوم . وقد لاقت الصورة استحسانًا وتفاعلاً كبيرًا من جمهورها ومتابعيها، الذين أثنوا على جمالها ورقتها. هذا الظهور الفني الجديد يأتي في ظل تحضيرات السباعي للمشاركة في موسم دراما رمضان 2026، حيث ستؤدي دورًا مميزًا في مسلسل " المتر سمير " بجانب النجم كريم محمود عبد العزيز.

في تصريح خاص، كشفت ناهد السباعي عن تفاصيل دورها في المسلسل، مؤكدةً أن الشخصية التي تجسدها مستمدة من الواقعية، وتعكس المواقف اليومية التي تمر بها الأزواج. وأوضحت أن القضايا التي يناقشها الزوج في عمله تنعكس بشكل مباشر على حياتهما الزوجية، مما يحول الخلافات البسيطة إلى أزمات أكبر. هذا التشابك بين الحياة العملية والشخصية للشخصية يمنحها طابعًا كوميديًا فريدًا، نابعًا من المفارقة والسخرية من الواقع، مع الحفاظ على العمق الإنساني للمشكلات الأسرية. أكدت السباعي أن تقديم هذه الشخصية تطلب منها موازنة دقيقة بين الكوميديا والصدق، وأن الهدف لم يكن مجرد إضحاك الجمهور، بل تقديم شخصية زوجة واقعية يمكن للجمهور التعاطف معها وفهم دوافعها. إن اختيار ناهد السباعي لهذا الدور يعكس ثقتها في قدرتها على تقديم شخصيات مركبة تجمع بين خفة الظل والعمق النفسي، وهو ما يميز أعمالها الفنية. مسلسل "المتر سمير" يعد بتقديم تجربة درامية جديدة ومختلفة، حيث تستكشف العلاقة بين الزوجين في ظل التحديات المعاصرة، مع لمسة فنية تضمن البهجة والموضوعية. يبدو أن المسلسل سيناقش قضايا أسرية واجتماعية بأسلوب غير تقليدي، معتمدًا على المواقف الطريفة والمؤثرة في آن واحد. يأتي هذا العمل ليؤكد على مكانة ناهد السباعي كفنانة موهوبة قادرة على إثراء الدراما المصرية بأدوار تتسم بالجرأة والواقعية. من المتوقع أن يشكل المسلسل إضافة قيمة للموسم الرمضاني القادم، وأن يحظى بتقدير واسع لدى الجمهور. يُذكر أن هذا الظهور الفني يأتي بعد فترة من التحضيرات الفنية التي تخضع لها الفنانة، استعدادًا للموسم الدرامي المقبل. وتُعرف ناهد السباعي باختياراتها الفنية الموفقة، وتقديمها لأدوار متنوعة ومميزة تركت بصمة واضحة لدى الجمهور. إن حماسها للدور الذي ستؤديه في "المتر سمير" يعكس شغفها بالفن ورغبتها في تقديم أفضل ما لديها. ومن الجدير بالذكر أن المسلسل يشهد تعاونًا مع نجوم كبار، مما يرفع من سقف التوقعات لدى عشاق الدراما المصرية





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

