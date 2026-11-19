نبيلة عبيد تحتفل بمنح فاروق فلوكس جائزة الهرم الذهبي في مهرجان القاهرة السينمائي، مستذكرة نجاح فيلم الراقصة والسياسي وتأثرها بالاحتفاء الكبير.

أبالت الفنانة نبيلة عبيد عن مشاعر الفرح العارمة التي انتابتها خلال الدورة السابعة والأربعين ل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث تم تكريم الفنان القدير فاروق فلوكس ومنحه جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر. وأكدت نبيلة عبيد أن هذه اللحظة المؤثرة أثرت في أعماقها بشكل كبير، حيث صرحت قائلة: دموعي جريت في عينيا من الفرحة به، مما يعكس حجم التقدير الذي توليه لزميلها الفني الكبير ولإنجازاته التي خدمت السينما المصرية لعقود طويلة.

الاحتفاء الكبير لفاروق فلوكس في المهرجان

في تصريحات أدلت بها عبر برنامج من ماسبيرو مع الإعلامي رامي رضوان على القناة الأولى أمس الأربعاء، كشفت نبيلة عبيد عن الأجواء المميزة التي ميزت لحظة التكريم، مشيرة إلى أن جميع الحاضرين في القاعة قد وقفوا لتحية الفنان فاروق فلوكس والتصفيق له بحرارة وإعجاب. وقد ربطت سعادتها البالغة بتكريم الفنان الراحل بمجموعة من الذكريات الجميلة التي جمعتها به خلال فترة تصوير فيلم الراقصة والسياسي، وهو العمل الذي جمعهما في أجواء من الحب والسعادة، وتظل محفورة في ذاكرة المشاهدين والنقاد على حد سواء.

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رد فعل فاروق فلوكس وتقديره لنبيلة عبيد

من جانبه، أعرب الفنان الراحل فاروق فلوكس عن تأثره البالغ بموقف الحاضرين، موضحًا أن قلبه كان بيزغرد من جوه في هذه اللقطة الجميلة بالنسبة له، خاصة عندما لاحظ أن حضراتكم كلكم وقفتوا لتكريمه. كما وجه فاروق فلوكس الشكر الخاص إلى نبيلة عبيد، مؤكدًا أن مشاركته معها في فيلم الراقصة والسياسي تعد من أفضل أعماله الفنية في مسيرته الطويلة، مما يعكس العلاقة المهنية والود الذي جمع بينهما طوال سنوات التعاون.

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نجاح فيلم الراقصة والسياسي واستمرار التأثير

تناولت نبيلة عبيد الحديث عن استمرار نجاح فيلم الراقصة والسياسي على مدار العقود الماضية، مشيرة إلى أن الجمهور لا يزال يعلق به بدرجة كبيرة حتى يومنا هذا. كما ذكرت أن الفيلم قد حظي بإشادات واسعة من النقاد والجمهور، حيث قيل عن الرقصة والموسيقى التصويرية فيه، إنها أفضل ما قدمته السينما المصرية، وهو ما يؤكد جودة العمل الفني الذي جمعهما وقدرته على ترك بصمة دائمة في الوجدان السينمائي المصري.

كواليس العمل مع فاروق فلوكس

تحدثت نبيلة عبيد عن الكواليس الدقيقة للعمل مع فاروق فلوكس، مضيفة أنه كان دائمًا يظهر بدرجة عالية من التركيز خلال التصوير، ويحرص بشكل مستمر على تقديم الاقتراحات الفنية وطرح وجهة نظره بواقعية واحترافية. وقد أشادت نبيلة عبيد بأدائه المميز في الفيلم، معربة عن سعادتها البالغة بالعمل معه، مشيرة إلى أن هذه الصفات المهنية جعلت تجربتهما الفنية تجربة فريدة لا تُنسى في تاريخ السينما المصرية.