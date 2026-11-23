التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير نبيل فهمي برئيس وزراء العراق علي فالح الزيدي لمناقشة سبل تعزيز العمل العربي المشترك واستقرار المنطقة.

التقى السفير نبيل فهمي ، الأمين العام ل جامعة الدول العربية ، رئيس وزراء العراق علي فالح الزيدي ووفده المرافق، بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة ، وذلك خلال الزيارة الرسمية الأولى لرئيس الوزراء العراق ي إلى المقر العربي. جاء هذا اللقاء في إطار جولة الزيدي الحالية لمصر، وقد ركزت الجلسة الموسعة على تعزيز آليات العمل العربي المشترك وتبادل الرؤى حول المستجدات الإقليمية.

ترسيخ الأمن العراقي كهدف استراتيجي عربي

أكد نبيل فهمي أن أمن العراق واستقراره يمثلان مصلحة عربية مشتركة لا يمكن التهاون فيها، مشدداً على ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات الراهنة. واعتبر الأمين العام أن الدور العراقي داخل منظومة العمل العربي جوهري، بوصف العراق إحدى الدول المؤسسة للجامعة، معرباً عن تقديره العميق للدعم المتواصل الذي تقدمه بغداد للجامعة ومؤسساتها.

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وأشار فهمي إلى حرص جامعة الدول العربية على تعزيز قدرتها على أداء مسؤولياتها تجاه القضايا والمصالح العربية المشتركة، مؤكداً أن سيادة العراق ووحدة أراضيه أولوية قصوى تستدعي وقفة عربية موحدة. ودعا إلى تبني الحلول السياسية والدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة، واحترام سيادة الدول والحفاظ على مؤسساتها الوطنية كضمان أساسي لاستقرار المنظومة الإقليمية كلها.

التزام بغداد بتطوير أداء الجامعة العربية

من جانبه، شدد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي على التزام بلاده بدعم جامعة الدول العربية ومساندة كل الجهود الرامية إلى تطوير أدائها وتعزيز دورها الإقليمي. وأكد الزيدي أن هذا الدعم يأتى بما يستجيب لتطلعات الدول العربية وشعوبها، مشيراً إلى أن العراق يسعى جاهداً للإسهام في دفع مسيرة العمل العربي المشترك نحو آفاق أرحب.

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وذكّر رئيس الوزراء العراقي بأهمية تعزيز التضامن والتنسيق بين الدول العربية لمواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة في المرحلة الحالية. وأشار إلى أن العمل المشترك هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والتنمية، معرباً عن استعداد بغداد لتقديم كل المساعدة اللازمة لأخوتها في الجامعة لتعزيز أواصر التعاون.

تفقد المنحة العراقية للمبنى الملحق الجديد

عقب انتهاء الجلسة المباشرة، عقد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي لقاءً منفصلاً مع المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالجامعة العربية، حيث ألقى كلمة استعرض فيها رؤية بلاده لتطوير العمل العربي المشترك. وعرض الزيدي أبرز التحديات التي تواجه المنطقة، وسبل التعامل معها بشكل جماعي وفعال، مؤكداً أن التنسيق السياسي هو حجر الزاوية في أي نجاح مستقبلي.

واختتم رئيس الوزراء العراقي زيارته لمقر الجامعة العربية بجولة تفقدية مع الأمين العام، شملت المبنى الملحق الجديد بالأمانة العامة، الذي تم إنشاؤه بمنحة مقدمة من جمهورية العراق. يأتي هذا المشروع في إطار دعم بغداد المستمر لمؤسسات العمل العربي المشترك، ويعد تجسيداً عملياً للتضامن العربي واستثمارات العراق في بنية الجامعة التحتية.