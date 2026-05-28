نتائج الصف الأول الإعدادي 2026 تصدر عبر الصفحات الرسمية للمدارس دون اعتماد وزير التربية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نشر نتائج الصف الأول الإعدادي لعام 2026 على الصفحات الرسمية للمدارس، مؤكدّة أن ذلك لا يحتاج إلى توقيع وزير التعليم. وأتاحت الوزارة رابطًا موحدًا على بوابة التعليم الأساسي لتسهيل الاستعلام المجاني للنتائج.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة نتائج الصف الأول الإعدادي للدفعة الصادرة عام 2026، وذلك من خلال نشر القوائم التفصيلية على الصفحات الرسمية للمدارس على موقع فيس بوك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات.

تم عرض النتائج بأسلوب شفاف يتضمن اسم الطالب، رقم الجلوس، الدرجات المفصلة لكل مادة، بالإضافة إلى المجموع الكلي وبيان المواد التي رُسب فيها إن وجدت. وقد نُشر هذا الإجراء في وقت مبكر من اليوم لتسهيل وصول الطلاب وأولياء أمورهم إلى المعلومات دون الحاجة إلى دفع أي رسوم أو الانتظار في مكاتب المدارس. أوضحت وزارة التربية والتعليم أن نشر النتائج على مستوى المدارس لا يتطلب أي اعتماد إضافي من وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف.

وتعتمد كل مدرسة على مواعيد انتهاء عملية التصحيح الخاصة بها لتحديد وقت نشر النتيجة. يأتي هذا التوضيح استجابةً لعدد من الاستفسارات التي تلقتها الوزارة حول ما إذا كان هناك ضرورة للحصول على توقيع أو توثيق رسمي من الجهات العليا قبل إعلان النتائج. وبالتالي فإن كل مؤسسة تعليمية هي المسؤولة مباشرة عن عرض نتائج طلابها على منصاتها الرقمية وفقاً للجدول الزمني الذي تحدده.

بالإضافة إلى ذلك، وفرت وزارة التربية والتعليم رابطًا موحدًا على بوابة التعليم الأساسي لتمكين أي شخص مهتم بالاطلاع على نتائج صفوف النقل في محافظة القاهرة. يمكن للطلاب أو أولياء الأمور الدخول إلى الموقع عبر الرابط https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages حيث يُعرض كافة النتائج بصورة منظمة، مع إمكانية البحث باستخدام رقم القومي أو رقم الجلوس. هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل عملية الاستعلام وتوفير وقت وجهد المتعلمين وأسرهم، وتؤكد التزام الوزارة بتوفير خدمات تعليمية إلكترونية متكاملة ومجانية للمواطنين





