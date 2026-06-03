نتائج الصف الأول الإعدادي 2026 الترم الثاني تظهر على صفحات المدارس بفيسبوك

تبدأ نتائج الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الإعدادي 2026 في الظهور عبر الصفحات الرسمية للمدارس على فيسبوك، حيث تتيح كشوف الدرجات التفصيلية مع إمكانية الاستعلام داخل المدارس، وتؤكد الوزارة أن النشر لا يحتاج اعتماداً إضافياً من الوزير.

بدأت نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام 2026 في الظهور تدريجياً عبر القنوات الرسمية، حيث تم الإعلان عن نتائج طلاب الصف الأول الإعدادي عبر صفحات المدارس على منصة فيسبوك.

تتنشر هذه الصفحات قوائم مفصلة تشمل اسم الطالب ورقم الجلوس والرقم القومي ودرجات المواد الأساسية وغير الأساسية إلى جانب المجموع الكلي والحالة النهائية للطالب (نجاح، لدور ثاني، أو باقي للإعادة). وقد تم توفير النتائج مجاناً داخل مقرات المدارس أيضاً للاستعلام الشخصي. في الوقت نفسه، أظهرت بعض المدارس النتائج بالدرجات الرقمية مباشرة، بينما يظهر在其他 institutions she uses تقديريات أو ألوان، مما أثار تساؤلات حول اعتماد هذه النتائج من قبل وزير التربية والتعليم.

لكن الوزارة أكدت أن نشر النتائج على مستوى المدرسة لا يتطلب اعتماداً إضافياً من الوزير، وأن كل مدرسة مسؤولة عن نشر نتائجها فور انتهاء عمليات التصحيح والرصد. كما ذكرت أن هناك قناة رسمية عبر بوابة التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج صفوف النقل في محافظة القاهرة عبر إدخال رقم الجلوس والرقم القومي





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