نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان: فوز ساحق لقائمة التغيير

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة أطباء الأسنان عن النتائج النهائية، والتي أسفرت عن فوز قائمة التغيير بأغلبية المقاعد، بنسبة مشاركة بلغت 7.15%.

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي ل نقابة أطباء الأسنان ، النتائج النهائية لعمليات التصويت والفرز الإلكتروني التي جرت على مستوى الجمهورية. وقد كشفت الأرقام عن مشاركة ملحوظة لـ 8448 طبيبًا من أصل ما يقارب 118 ألفًا يحق لهم التصويت، مما يعادل نسبة حضور بلغت 7.15%.

هذه النسبة تعكس اهتمامًا متزايدًا من أطباء الأسنان بقضايا مهنتهم ومستقبلها. وقد تميزت هذه الانتخابات بأنها أول انتخابات تجرى بالكامل بنظام إلكتروني، وهو ما يهدف إلى تعزيز الدقة والشفافية وتقليل التدخل البشري في عملية التصويت والفرز، وبالتالي ضمان نزاهة الانتخابات وثقة الأعضاء في نتائجها. وقد ساهم النظام الإلكتروني في تسريع عملية الفرز وإعلان النتائج في وقت قياسي، مما يمثل خطوة مهمة نحو تحديث وتطوير آليات العمل النقابي.

وبحسب البيان الرسمي الصادر عن اللجنة المشرفة، بلغ عدد الأصوات الصحيحة في شريحة الأطباء الذين لديهم خبرة تزيد عن 15 عامًا 8382 صوتًا، بينما حصل الأطباء الذين تقل خبرتهم عن 15 عامًا على 8376 صوتًا. وقد أسفرت هذه الانتخابات عن فوز ساحق لقائمة 'التغيير'، حيث تمكنت من الحصول على 10 مقاعد من أصل 12 مقعدًا جرى التنافس عليها. وقد نالت القائمة الفائزة 5218 صوتًا، وهو ما يمثل نسبة 62% من إجمالي الأصوات المشاركة.

ويعتبر هذا الفوز تأييدًا واسعًا من الجمعية العمومية لأطباء الأسنان لبرنامج القائمة ومرشحيها، ويعكس رغبة الأطباء في إحداث تغيير إيجابي في هيكل النقابة وسياساتها. وقد عبر الدكتور أحمد الديداموني، المتحدث باسم قائمة 'التغيير'، عن سعادته بالنتائج ووعد بالعمل الجاد لتحقيق تطلعات أطباء الأسنان. وقد شهدت الانتخابات منافسة قوية بين قائمة 'التغيير' وقائمة 'المستقبل'، حيث تمكنت قائمة 'المستقبل' من حصد مقعدين فقط.

وقد فاز محمد علاء عن قائمة 'المستقبل' على مستوى الجمهورية لفئة الأطباء الذين لديهم خبرة تزيد عن 15 عامًا، بينما فاز محمود عصمت عن جنوب الصعيد. وبهذه النتيجة، تكرس قائمة 'التغيير' سيطرتها داخل مجلس النقابة، حيث أصبحت تمتلك 18 مقعدًا من إجمالي 25 مقعدًا، مقابل 7 مقاعد لقائمة 'المستقبل'. وهذا يمنح قائمة 'التغيير' الأغلبية في تشكيل المجلس وإدارة الملف النقابي خلال المرحلة المقبلة.

وقد أكد ممثلو القائمة الفائزة عزمهم فتح صفحة جديدة مع جموع أطباء الأسنان، وإعطاء أولوية خاصة لقضايا حديثي التخرج، والعمل على تشكيل هيئة مكتب النقابة بروح من التوافق والتعاون. ومن المقرر أن يتم تشكيل هيئة المكتب خلال ثلاثة أيام من إعلان النتائج رسميًا، وفقًا لأحكام القانون. وقد شملت النتائج فوز مرشحين بارزين على مستوى القطاعات المختلفة، من بينها شرق ووسط وغرب الدلتا والقاهرة والجيزة وشمال الصعيد، مما يعكس تمثيلًا عادلاً لجميع المناطق في مجلس النقابة





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

المترو يغير مواعيده فى شهر رمضان.. رحلات الخطين الأول والثانى تبدأ 5. 15 صباحا والثالث 7.15.. إغلاق المحطات 1 بعد منتصف الليل والقطار الكهربائى الخفيف يمد ساعات العمل.. والسكة الحديد تغير مواعيد بعض القطاراتيعدل المترو مواعيده خلال شهر رمضان، لتناسب جمهور الركاب خلال الشهر الكريم، حيث يبدأ العمل فى الخطين الاول والثانى الساعة 5.15 صباحا، اما الخط الثالث يبداء الساعة 7.15 صباحا.

Read more »

طلب العائد المرتفع يقلل من تحقيق المستهدف من طروحات أدوات الدين الحكوميةبالنيابة عن وزارة المالية، باع البنك المركزي سندات خزانة محلية ذات عائد ثابت، أجل عامين و3 سنوات، بنحو 7.15 مليار جنيه، بما يعادل نحو

Read more »

مسلسل لام شمسية الحلقة 2.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلةتعرض الحلقة الثانية من مسلسل لام شمسية للنجمة أمينة خليل، مساء اليوم الاثنين على قناة dmc الساعة 7.15 مساء ويعاد الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.30 صباحاً

Read more »

تأجيل عرض الحلقة السادسة من مسلسل 'صحاب الأرض' على dmcقررت قناة dmc دراما تأجيل عرض الحلقة السادسة من مسلسل 'صحاب الأرض' ، لتعرض الحلقة فى تمام الساعة 1.15 صباحا بدلا من الساعة 7.15 مساء..

Read more »