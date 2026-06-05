نتائج صفوف النقل بالجيزة: تجميع النتائج وإتاحتها قريباً

تشهد محافظة الجيزة حالة من الترقب مع اقتراب إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2025-2026، حيث يجري حالياً تجميع النتائج من الإدارات التعليمية的不同 النهائية، تمهيداً لإتاحتها عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

أكد مصدر مسئول بمديرية التربية وال تعليم بالجيزة أن عمليات تجميع نتائج صفوف النقل للفصل الدراسي الثاني من مختلف الإدارات ال تعليم ية تجري حالياً على قدم وساق، تمهيداً لرفعها وإتاحتها للطلاب وأولياء الأمور عبر الموقع الرسمي للمديرية خلال الساعات القادمة.

ويترقب آلاف الطلاب بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية ظهور النتائج لمعرفة درجاتهم ومستوى أدائهم الدراسي، خاصة مع اقتراب موعد الإعلان الرسمي. وأوضح المصدر أن جميع أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية انتهت بالكامل، ويتوقع أن تتوفر النتائج إلكترونياً عصر يوم الجمعة، مما يتيح لكل طالب الحصول على نتيجته بسهولة باستخدام الرقم القومي. وتشمل النتائج المنتظر إعلانها صفوف النقل في كلا المرحلتين، وسط زيادة ملحوظة في البحث عن موعد الظهور وطريقة الاستعلام.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن محافظ الجيزة عن الاستعدادات النهائية لبدء إنشاء مجمع مدارس جديد بمنطقة كعابيش،以及在 فرض بدائل سكنية ملائمة





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نتائج صفوف النقل مديرية التربية والتعليم بالجيزة المرحلة الابتدائية المرحلة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني

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