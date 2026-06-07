نتائج منتخب مصر وتأثيرها على تصنيف فيفا وجدول كأس العالم 2026

كشف خبير اللوائح عامر العمايرة تفاصيل نقاط المنتخب المصري في تصنيف فيفا بعد الفوز على روسيا والخسارة أمام البرازيل، وتناول قائمة اللاعبين ومواعيد مبارياته في مجموعة كأس العالم السابعة.

كشف خبير اللوائح الرياضي عامر العمايرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تفاصيل دقيقة حول كيفية تأثير نتائج منتخب مصر الأخيرة على تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

فقد أوضح العمايرة أن المنتخب المصري كان يحمل 1563.24 نقطة في تصنيف فيفا الخاص بشهر أبريل 2026، مشيرًا إلى أن الفوز على منتخب روسيا منحه إضافة قدرها +2.32 نقطة، ما أدى إلى رفع ترتيبه قليلاً في القائمة العالمية. وعلى النقيض من ذلك، أشار إلى أن الخسارة أمام منتخب البرازيل بنتيجة 2-1 ستؤدي إلى خصم -3.19 نقطة من رصيد المنتخب، وهو ما سيؤثر سلبًا على موقعه في التصنيف النهائي للعام.

هذه الأرقام تعكس حساسية نظام الفيفا للمباريات الدولية، حيث يمكن أن تتقلب النقاط بفرق ضئيل حسب نتيجة المباراة وموقع الخصم في الترتيب العالمي. وفي إطار التحضيرات الأخيرة للمنتخب المصري، خسر الفريق أمام نظيره البرازيلي بنتيجة 2-1 في مباراة أقيمت على ملعب هانتينجتون بنك في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، في ختام مرحلة الاستعدادات لكأس العالم 2026.

وعلى الرغم من الخسارة، فإن الخبراء يرون أن تجربة اللعب أمام خصم قوي مثل البرازيل تعزز من جاهزية اللاعبين وتمنحهم خبرة قيمة في التعامل مع الضغوط الكبيرة. وبالإضافة إلى ذلك، أعلن الفدائيون عن قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في البطولة، والتي ضمت أسماء لامعة مثل محمد صلاح، ومروان عطية، وإمام عاشور، إلى جانب مجموعة من اللاعبين الشباب الذين يطمحون لإثبات أنفسهم على الساحة الدولية. القائمة تضم 26 لاعبًا، تغطي جميع المراكز الفنية وتوازن بين الخبرة والطموح الشاب.

وبالنسبة لجدول المباريات في كأس العالم 2026، سينضم منتخب مصر إلى المجموعة السابعة إلى جانب منتخبي بلجيكا وإيران ونيوزيلندا. ستجرى أول مباراة ضد بلجيكا في 15 يونيو، بتوقيت 3:00 مساءً بتوقيت سياتل (10:00 مساءً بتوقيت القاهرة). تليها مواجهة مع نيوزيلندا يوم 21 يونيو (9:00 مساءً بتوقيت فانكوفر، أي 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة التالي)، ثم مباراة حاسمة ضد إيران في 26 يونيو (11:00 مساءً بتوقيت سياتل، أي 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة).

إن هذه المباريات ستُعقد في ثلاثة دول مضيفة هي الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك، وتعد بحدوث حماس كبير بين الجماهير، فضلاً عن أن البطولة ستشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ كأس العالم، ما يزيد من أهمية كل نقطة تتحدد في التصنيف قبل انطلاق المنافسة. بالمجمل، فإن الخسارة أمام البرازيل قد تلقي بظلالها على موقف مصر في المجموعة، لكن الأداء القوي في المباريات اللاحقة قد يعيد ترتيب الأمور ويضمن للمنتخب فرصة التقدم إلى مراحل خروج المجموعات





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تصنيف فيفا كأس العالم 2026 منتخب مصر عامر العمايرة مباريات دولية

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