بنيامين نتنياهو يكشف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عدم قدرته على ضمان أغلبية برلمانية، مما يعمق أزمة الحكومة الإسرائيلية الحالية.

أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، بأنه فقد السيطرة على البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، وأن عليه عدم التوقع بحصول أغلبية برلمانية تدعم استمراره في الحكم. يأتي هذا الاعتراف الصريح في وقت تعاني فيه إسرائيل من تقلبات سياسية حادة، مما يعكس حجم الأزمات التي يواجهها نتنياهو على الصعيدين الداخلي والخارجي.

الاعتراف بفقدان السيطرة البرلمانية

كشف الصحفيون العبريون عن تفاصيل الاتصال الهاتفي الحاسم الذي جمع بين رئيس الوزراء الأمريكي السابق دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث أشار الأخير إلى أنهما يشتركان في فقدان السيطرة على البرلمان. صرح نتنياهو للضيف الأمريكي قائلاً: "ما يجمعني بك يا سيادة الرئيس هو أننا فقدنا السيطرة على البرلمان". هذا التصريح يعكس بشكل واضح تراجع نفوذ نتنياهو السياسي داخل إسرائيل، وعدم امتلاكه للدعم البرلماني الكافي لإدارة الحكومة بشكل مستقر.

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مخاوف نتنياهو بشأن مستقبل الحكومة

لم يقتصر حديث نتنياهو على الاعتراف بفقدان السيطرة على الكنيست فقط، بل أظهر قلقاً عميقاً بشأن مصير حكومته وقدرته على مواصلة مهامه الرئاسية خلال الفترة القريبة القادمة. عبر نتنياهو عن شكوكه في بقاءه في منصبه قائلاً: "من يدري إن كنا سنبقى هنا حتى بعد أسبوعين؟". هذه العبارة الصادرة من نتنياهو تسلط الضوء على مدى الضعف السياسي الذي يواجهه، وارتفاع احتمالات انهيار الائتلاف الحاكم أو حدوث تحولات جذرية في المشهد السياسي الإسرائيلي خلال الأسابيع المقبلة.

ردود الفعل والتحليلات السياسية

تشير التقارير الإسرائيلية إلى أن هذه التصريحات الصادرة عن نتنياهو تلقي بظلال سلبية على الاستقرار السياسي في البلاد، وتثير تساؤلات كبيرة حول إمكانية استمرار حكومته في المهام الحكومية الحالية. يرى المراقبون أن اعتراف نتنياهو بهذه الحقيقة يعكس أزمة داخلية عميقة، حيث لم يعد بإمكانه ضمان الأغلبية البرلمانية المستقرة التي كانت سائدة في فترات سابقة، مما يزيد من حدة التوترات داخل الائتلاف الحاكم ويضعف من موقعه التفاوضي.

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التداعيات المستقبلية على السياسة الإسرائيلية

تتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه التطورات إلى إجراء انتخابات مبكرة أو تشكيل حكومة ائتلافية جديدة، مما قد يعطل الخطط الاستراتيجية لإسرائيل في المرحلة الراهنة. يتابع السياسيون والمراقبون الدوليون بقلق هذه التحولات، خاصة وأن فقدان السيطرة على الكنيست يعني تعقيد عملية صنع القرار الحكومي وتأخير تنفيذ السياسات المقررة. يستعد الشارع السياسي الإسرائيلي لهذه الاحتمالات، بينما تستعد المعارضة لاستغلال هذه الفرصة لتحقيق مكاسب سياسية.

آفاق استمرار الحكومة الإسرائيلية

في ظل هذه الظروف، تواجه الحكومة الإسرائيلية تحديات جسيمة تتطلب إدارة حذرة وسريعة لتجنب انهيار كامل للنظام السياسي. يبقى مستقبل بنيامين نتنياهو في منصبه معلقاً بنتائج المفاوضات البرلمانية والمواقف الداخلية لحلفائه، بينما يظل الضغط الدولي والخارجي عاملاً مؤثراً في توجيه الأحداث. ستعكس الأسابيع القادمة القليلة مدى قدرة نتنياهو على إعادة تنظيم صفوفه أم لا، مما سيشكل نقطة تحول في تاريخ السياسة الإسرائيلية الحديثة.