نتنياهو يؤكد جاهزية الجيش الإسرائيلي لمواجهة كافة السيناريوهات

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي في حالة جاهزية كاملة لمواجهة مختلف السيناريوهات، في ظل أجواء أمنية متوترة تشهدها المنطقة. وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع احتفالات إسرائيل بعيد الاستقلال.

أكد رئيس الوزراء ال إسرائيل ي بنيامين نتنياهو أن القوات المسلحة ال إسرائيل ية في أقصى درجات الاستعداد لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة، سواء كانت ذات طبيعة دفاعية أو هجومية، مشدداً على استمرار التحضيرات العسكرية بوتيرة عالية ومستوى متقدم.

جاءت هذه التصريحات في سياق منشور له على منصة إكس، حيث أشار نتنياهو إلى زيارته وتفقده جنود نظام الدفاع الجوي القبة الحديدية المتمركزين في منطقة جبال القدس، وذلك بالتزامن مع احتفالات إسرائيل بعيد الاستقلال. وأضاف نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي يمتلك القدرة على التعامل مع جميع الاحتمالات، وهو ما يعكس جهوداً مستمرة لتعزيز القدرات الدفاعية والهجومية للقوات المسلحة، معرباً عن تقديره العميق للجنود الذين يعملون على تشغيل وصيانة أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة.

كما هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي المواطنين بمناسبة عيد الاستقلال، مؤكداً في الوقت ذاته أن إسرائيل تواجه تحديات أمنية متعددة على مختلف الجبهات، وهو ما يتطلب يقظة مستمرة واستعداداً دائمًا. وتأتي هذه التصريحات في توقيت بالغ الحساسية، حيث تشهد المنطقة تصاعداً في التوترات الأمنية وتزايداً في المخاوف بشأن التهديدات المحتملة.

وفي هذا الإطار، تواصل إسرائيل تعزيز وجودها العسكري في مختلف المناطق، وتعمل على تطوير وتحديث أنظمة الدفاع الجوي، بما في ذلك منظومات اعتراض الصواريخ، وذلك بهدف ضمان حماية أمنها القومي وردع أي محاولات لزعزعة الاستقرار. وتعتبر منظومة القبة الحديدية من أبرز الأنظمة الدفاعية التي تعتمد عليها إسرائيل في اعتراض الصواريخ والقذائف التي يتم إطلاقها من قطاع غزة وغيرها من المناطق.

وقد أثبتت هذه المنظومة فعاليتها في العديد من الحالات، حيث تمكنت من اعتراض عدد كبير من الصواريخ والقذائف قبل وصولها إلى الأهداف المدنية والعسكرية. كما تولي إسرائيل اهتماماً كبيراً بتطوير أنظمة دفاعية أخرى، مثل منظومة آرو للدفاع الصاروخي، التي تهدف إلى اعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى. إن تصريحات نتنياهو تعكس حالة التأهب القصوى التي تعيشها إسرائيل في ظل التحديات الأمنية المتزايدة.

وتأتي هذه التصريحات أيضاً في سياق الرسائل التي تطلقها إسرائيل إلى خصومها، والتي تؤكد على قدرتها على الدفاع عن نفسها والرد على أي تهديد يوجه إليها. ومن الجدير بالذكر أن إسرائيل تعتبر إيران من أبرز التهديدات التي تواجهها، وتتهمها بدعم الجماعات المسلحة في المنطقة وتزويدها بالأسلحة. كما تتهم إسرائيل حزب الله اللبناني بتهديد أمنها، وتتهمه بامتلاك ترسانة كبيرة من الصواريخ والقذائف. وفي هذا الإطار، تواصل إسرائيل جهودها الدبلوماسية والعسكرية للحد من نفوذ إيران وحزب الله في المنطقة، وضمان أمنها القومي.

وتعتبر قضية الأمن القومي من أهم القضايا التي تشغل بال الحكومة الإسرائيلية، وتعتبر أساساً لاتخاذ القرارات السياسية والعسكرية. وتؤكد إسرائيل دائماً على أنها لن تتهاون في حماية أمنها القومي، وأنها ستستخدم كافة الوسائل المتاحة لتحقيق هذا الهدف. وتعتبر هذه التصريحات بمثابة رسالة واضحة إلى جميع الأطراف المعنية بأن إسرائيل مستعدة للدفاع عن نفسها في أي وقت ومكان





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إسرائيل نتنياهو الجيش الإسرائيلي القبة الحديدية الأمن القومي عيد الاستقلال

United States Latest News, United States Headlines