كشف نتنياهو عن شرطه للبقاء كرئيس وزراء في حكومة التناوب التي قدمها آيزنكوت، وهو ما رفضه الأخير بشدة وسط رفض سياسيين للإدارة المشتركة.

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت ال إسرائيل ية عن تفاصيل حاسمة بشأن مساعي تشكيل حكومة وحدة وطنية، حيث أوضح أن رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو وضع شرطا صلبا لاقترحه على رئيس الوزراء المكلف غادي آيزنكوت ، وهو ما أدى إلى رفض فوري وقاطع من قبل الأخير. يأتي هذا التطور في ظل الساعات الحاسمة المتاحة أمام آيزنكوت لإنجاز مهامه في تشكيل الحكومة الجديدة.

طبيعة شرط نتنياهو للتناوب على الحكم

يُطالب بنيامين نتنياهو بالبقاء في منصبه كرئيس للوزراء لفترة زمنية غير محددة في المرحلة الأولى، وذلك بغرض الإشراف المباشر على أي حدث أمني محتمل قد يحدث في المستقبل القريب. وقد أكد نتنياهو في منشور له على منصة إكس أن مسؤوليته كقائد تتطلب منه وضع كل شيء جانبا والموافقة على تولي غادي آيزنكوت منصب رئيس الوزراء في البداية، على أن يكون نتنياهو هو رئيس الوزراء بالتناوب معه.

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شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق على أن هذا الاقتراح يكتسب أهمية وضرورة قصوى، لا سيما في ظل التحديات الجسيمة التي تواجهها إسرائيل، وعلى رأسها التهديدات الأمنية التي تفرض نفسها بقوة على الأجندة السياسية والعسكرية للبلاد في هذه الفترة الدقيقة.

موقف غادي آيزنكوت والمواجهة السياسية

ردّ غادي آيزنكوت، رئيس أركان الجيش السابق، على هذا المقترح برفض قوي، موضحا في بيان له أنه إذا كان حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو جاهزا فعلا لوحدة سياسية صادقة، فهو مستعد لاختبار جدية النوايا خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة. وقد دعا نتنياهو وفريقه للانضمام إليه في نفس الليلة لعقد مفاوضات صادقة وبوتيرة متسارعة لتحقيق هذا الهدف.

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جاء هذا الاقتراح من نتنياهو في وقت تتعاظم فيه الضغوط على آيزنكوت، بعد أن تعهد بإنجاز تشكيلته الوزارية ضمن المهلة المحددة التي تنتهي في السادس من ديسمبر، وهي مهلة قابلة للتمديد لمدة 14 يوما لمرة واحدة فقط، مما يجعل كل تأخير أو تعقيد في المفاوضات أمرا في غاية الخطورة.

رفض معارضين وتحديات الائتلاف الحكومي

لقي اقتراح نتنياهو بشأن تشكيل حكومة وطنية ردا عنيفا من قبل معارضيه السياسيين، بمن فيهم بعض المشاركين المحتملين في ائتلاف آيزنكوت، حيث رأى رئيس الوزراء السابق ياهير لبيد أن مقترح نتنياهو هو مجرد عملية احتيال صريحة يقف خلفها شخص اعتاد خداع شركائه والتنصل من أي اتفاق سابق.

أضاف ياهير لبيد بأن حان الوقت لتلبية الرغبة المشتركة لكل الشعب الإسرائيلي، يهودا وعربا على السواء، في إبعاد نتنياهو عن الحكم في هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، خاصة بعد النتائج غير المسبوقة التي حققتها الأحزاب العربية في الانتخابات الأخيرة، حيث حصدت 19 مقعدا من أصل 120 مقعدا في الكنيست.

التداعيات الأمنية والاستجواب البرلماني

من شأن تشكيل حكومة وحدة وطنية أن يتيح لبنيامين نتنياهو الحفاظ على هامش سياسي للمناورة، خصوصا في ظل محاكمته بتهمة الفساد، مع مواصلة معارضته الشديدة لإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في الإخفاقات الأمنية الجسيمة التي سبقت هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023.

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واتهم غادي آيزنكوت رئيس حكومة تصريف الأعمال بشكل متكرر بالمسؤولية المباشرة عن هجوم حماس، لا سيما بعدما أفادت تقارير إعلامية بأنه تجاهل تحذيرات أمنية عدة في هذا الشأن قبل وقوع الكارثة. وفي تطور مواز، اعتمد البرلمان الجديد (الكنيست) الأربعاء في قراءته التمهيدية مشروعا قانونيا يهدف إلى إنشاء لجنة تحقيق رسمية في تلك الإخفاقات الأمنية.

يتوقع أن تدعم القوائم العربية الائتلاف الحكومي لآيزنكوت دون المشاركة فيه بشكل مباشر، لكن بعض حلفاء آيزنكوت أعربوا عن معارضتهم للاعتماد على دعم القوائم ذات الغالبية العربية، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى معادلة تشكيل الحكومة الجديدة.