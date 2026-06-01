نتنياهو يهدد بضرب بيروت بعد اتصال مع ترامب.. وحزب الله يوافق على وقف متبادل

تصاعد التوتر بين إسرائيل ولبنان بعد اتصال نتنياهو-ترامب، وتهديد إسرائيلي بضرب بيروت إذا لم يتوقف حزب الله عن إطلاق النار. لبنان يعلن موافقة حزب الله على مقترح أمريكي لوقف متبادل للهجمات.

أفاد مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال ال إسرائيل ي أن بنيامين نتنياهو تحدث مساء الاثنين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأبلغه أن إسرائيل ستضرب أهدافا في بيروت إذا لم يتوقف حزب الله عن إطلاق النار على المدن ال إسرائيل ية.

وأكد المكتب أن موقف إسرائيل لم يتغير وأن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته في جنوب لبنان كما هو مخطط. وجاء ذلك في أعقاب تصريحات ترامب التي أثارت موجة انتقادات ضد نتنياهو، حيث أعلن الرئيس الأمريكي تدخله لوقف ضربة إسرائيلية كانت تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت. وأشار ترامب عبر حسابه على منصة تروث سوشيال إلى إجرائه اتصالا مثمرا للغاية مع نتنياهو، مؤكدا أنه لن يتم إرسال أي قوات إلى بيروت وأن أي قوات كانت في طريقها قد أعيدت بالفعل.

من جانبه، انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الوضع واصفا إياه بأن إسرائيل تحت الوصاية بالكامل، في حين دعا وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير نتنياهو إلى رفض الضغوط الأمريكية قائلا حان الوقت لنقول لصديقنا الرئيس ترامب لا. وتعكس هذه التصريحات حالة الانقسام الداخلي في إسرائيل حول كيفية التعامل مع الضغوط الدولية. على الصعيد اللبناني، أعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان صادر عن السفارة اللبنانية في واشنطن نجاح المساعي التي تبذلها الدولة للحفاظ على الاستقرار وتجنيب البلاد المزيد من التصعيد.

وأوضح البيان أنه في أعقاب الاتصال الذي جرى بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، تلقت السلطات اللبنانية تأكيدا بموافقة حزب الله على المقترح الأمريكي الذي يقضي بوقف متبادل للهجمات. ويقضي الترتيب المقترح بتوقف الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل امتناع حزب الله عن تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، على أن يتم توسيع إطار وقف إطلاق النار ليشمل كامل الأراضي اللبنانية.

ويأتي هذا التطور في ظل تصعيد إقليمي خطير يهدد بإشعال حرب واسعة النطاق، وتتجه الأنظار إلى الجهود الدولية لاحتواء الأزمة ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة شاملة





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إسرائيل لبنان حزب الله ترامب نتنياهو

United States Latest News, United States Headlines