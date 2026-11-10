نتنياهو يضغط على ترامب لإعادة الحرب على إيران وسط جهود دبلوماسية قطرية

كشف مصدر أن نتنياهو يتصل بترامب يوميا لاستئناف الحرب على إيران بينما تحاول قطر ووزيرا خارجية قطر وأمريكا التوصل لاتفاق دبلوماسي لمنع تصعيد المنطقة.

كشف تقرير صحفي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتواصل بشكل يومي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، بهدف الضغط عليه لتجاهل المساعي الدبلوماسية الحالية واستئناف العمليات العسكرية ضد إيران. وأشارت صحيفة فايننشال تايمز في مساء الاثنين إلى أن هذه المكالمات تهدف إلى دفع الإدارة الأمريكية لتعطيل الجهود التي تقودها قطر لإبرام اتفاق بين واشنطن وطهران. يأتي هذا التطور وسط محاولة دولية دبلوماسية مكثفة لتهدئة الأوضاع ومنع تصعيد الصراعات في الشرق الأوسط خلال هذه الفترة الحساسة.

الآليات الدبلوماسية والضغط الإسرائيلي المتواصل

أفاد مصدر مطلع لصحيفة فايننشال تايمز بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى جاهدا لقناعة الرئيس ترامب بضرورة العودة للحرب، رغم وجود معارضة داخل البيت الأبيض وخارجه تجاه هذه الخطوة. ويشير المصدر إلى أن شخصيات إدارية وأمريكية تبدي رفضا لتجديد القتال وتعمل على مواجهة الضغوط الإسرائيلية الهادفة لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران. وفي المقابل، يصر نتنياهو على موقفه بالرغبة في إعادة الحرب، مما يخلق توترا دبلوماسيا بين الحليفين الأمريكي والإسرائيلي حول استراتيجية التعامل مع التهديدات الإقليمية.

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موقف المنطقة والمفاوضات القطرية الأمريكية

أظهرت الاجتماعات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن في واشنطن، خلال الاثنين، وجود زخم إيجابي نحو التوصل إلى اتفاق دبلوماسي. وقد اتفق الجانبان على أن المسار الدبلوماسي هو الطريق المفضل لتحقيق استقرار، حيث أكد ترامب أن قطر والسعودية حريصتان على إيجاد حل سلمي، لكنه أشار في الوقت ذاته لاستعداد واشنطن لاستئناف الضربات إذا لزم الأمر. كما أكد دبلوماسي مطلع على اللقاء أن الجانبين يراهنان على المفاوضات كبديل عن الحرب.

في سياق متصل، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس الإماراتي محمد بن زايد، وأمير قطر تميم بن حمد، اتصالات مع ترامب خلال الأيام الأخيرة. وكان الهدف من هذه المكالمات هو حث الرئيس الأمريكي على منح الجهود الدبلوماسية مزيدا من الوقت وعدم الاستجابة للضغوط الإسرائيلية المتواصلة التي تثير قلق قادة المنطقة. يخشى القادة العرب والإسلاميون من أن يؤدي أي تجديد للقتال إلى رد إيراني واسع النطاق، مما قد يعمق حالة عدم الاستقرار ويعرض أمن الطاقة في المنطقة للخطر.

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التحليل السياسي الداخلي والانتقادات الإسرائيلية

أظهرت التطورات أن الخلاف بين بنيامين نتنياهو وغادي آيزنكوت يتجاوز الحدود الإقليمية ليصبح صراعا داخليا على تشكيل الحكومة الجديدة. يتهم قادة في المعارضة الإسرائيلية نتنياهو بالسعي إلى استئناف الحرب على إيران للإطاحة بجهود آيزنكوت، الذي كلفه الرئيس إسحاق هرتسوج بتشكيل الحكومة في السابع من أكتوبر الماضي. يأتي هذا الاتهام في ظل استمرار مساعي آيزنكوت لتكوين حكومة، في وقت تتصاعد فيه الخلافات حول الأولويات الوطنية والدولية، مما يهدد بفرصة تشكيل حكومة وحدة وطنية يترأسها الاثنان بالتناوب.

السياق التاريخي ومستقبل المفاوضات الإيرانية

تعاني المفاوضات بين واشنطن وطهران من صعوبات كبيرة منذ بدء الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في الثامن والعشرين من فبراير الماضي. أدى هذا النزاع إلى مقتل آلاف الأشخاص وفق تقديرات طهران، التي ردت بمهاجمة إسرائيل وما وصفته بمنشآت عسكرية أمريكية في دول عربية. وبعد توقيع مذكرة تفاهم في الثامن عشر من يونيو، تعثرت المحادثات بشدة بسبب خلافات تتعلق بآليات ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز، الذي يعد شريانا حيويا لإمدادات الطاقة والسلع.

في المقابل، نفت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية تقارير تشير إلى مفاوضات لإعادة فتح مضيق هرمز مقابل الإفراج عن أصول مجمدة بقيمة ثمانية مليارات دولار. وأكدت مصادر إسرائيلية أن طهران لن تتفاوض إلا في إطار سبع شروط سبق أن أبلغتها إلى واشنطن، تشمل رفع الحصار البحري وإلغاء العقوبات أحادية الجانب وإنهاء الحرب. وبينما تدعي إسرائيل بأن طهران تسعى لامتلاك أسلحة نووية وصاروخية تهدد المنطقة، تؤكد إيران سلمية برنامجها النووي وتنفي أي نية لتهديد دول أخرى، في ظل اعتبار إسرائيل الدولة الوحيدة التي يمتلك فيها ترسانة نووية غير معلنة رسميا.