نتنياهو بصحة جيدة بعد علاج ناجح للسرطان.. وتقارير عن قلق داخل الليكود

تقرير طبي يؤكد صحة نتنياهو بعد علاج ورم سرطاني، بينما يكشف استطلاع داخل الليكود عن قلق بشأن تراجع الدعم السياسي.

كشف تقرير طبي شامل صادر عن مكتب رئيس الوزراء ال إسرائيل ي بنيامين نتنياهو عن تفاصيل دقيقة حول حالته الصحية، مؤكداً أنه يتمتع ب صحة جيدة ومستقرة بعد تلقيه علاج اً فعالاً وناجحاً لإزالة ورم سرطان ي صغير في غدة البروستاتا.

التقرير، الذي أُعلن عنه اليوم، يهدف إلى تبديد أي مخاوف بشأن قدرة نتنياهو على القيام بمهامه الرسمية، خاصة في ظل التحديات الأمنية والسياسية المعقدة التي تواجهها إسرائيل. وأشار التقرير إلى أن رئيس الوزراء خضع لعملية جراحية في نهاية عام 2024 لعلاج تضخم حميد في البروستاتا، وقد سارت العملية بنجاح تام دون أي مضاعفات.

وخلال المتابعة الطبية الروتينية التي أعقبت العملية، تم اكتشاف وجود آفة صغيرة في غدة البروستاتا، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، تبين أنها ورم سرطاني في مراحله المبكرة جداً، ولم ينتشر إلى أي أعضاء أخرى في الجسم. وقد أكد الأطباء المعالجون أن الورم كان محدوداً وقابلاً للعلاج بشكل كامل. وبناءً على ذلك، خضع نتنياهو لعلاج إشعاعي دقيق ومتطور، باستخدام أحدث التقنيات الطبية، وقد أظهر العلاج نتائج مبهرة، حيث تم القضاء على الورم بشكل كامل.

وقد أكدت الفحوصات الطبية اللاحقة، التي أجريت على مدار الأشهر الماضية، عدم وجود أي أثر للورم السرطاني في الجسم. وأشار التقرير إلى أن نتنياهو استجاب للعلاج بشكل ممتاز، ولم يعانِ من أي آثار جانبية كبيرة. كما أظهرت الفحوصات الدورية أن رئيس الوزراء يتمتع بلياقة بدنية جيدة، وأن وظائف القلب والأوعية الدموية لديه طبيعية، وأن تحاليل الدم لا تشير إلى أي مشاكل صحية. بالإضافة إلى ذلك، يحرص نتنياهو على ممارسة النشاط البدني بانتظام، مما يساهم في الحفاظ على صحته العامة وعافيته.

وفي سياق متصل، كشف استطلاع رأي داخلي أُجري داخل حزب الليكود عن وجود قلق متزايد بين أعضاء الحزب بشأن تراجع الدعم الشعبي لنتنياهو، ووجود تهديدات سياسية محتملة لموقعه. وأشار الاستطلاع إلى أن بعض أعضاء الحزب يرون ضرورة إجراء تغييرات في القيادة الحزبية، وأن هناك حاجة إلى تجديد الدماء في الحزب.

وفي تعليقه على التقرير الطبي، أعرب نتنياهو عن شكره للفريق الطبي الذي أشرف على علاجه، وأكد أنه تعامل مع المشكلة الصحية فور اكتشافها، وأن الكشف المبكر هو مفتاح النجاح في علاج السرطان. وشدد على أهمية إجراء الفحوصات الطبية الدورية، وحث الجمهور الإسرائيلي على الاهتمام بصحتهم واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة. كما أكد نتنياهو أنه مستمر في القيام بمهامه الرسمية بكل قوة وعزيمة، وأن صحته لا تؤثر على قدرته على قيادة إسرائيل في هذه المرحلة الحرجة.

وفي سياق آخر، صرح نتنياهو بأن الجيش الإسرائيلي في حالة جاهزية كاملة لمواجهة أي سيناريو محتمل، سواء كان ذلك في مجال الدفاع أو الهجوم. وأضاف أن إسرائيل مستعدة للرد بقوة على أي تهديد يوجه لها، وأنها لن تتهاون في حماية أمنها القومي. كما اتهم بعض الجهات بتوظيف المصطلحات الدينية لتسويق اتفاقيات سياسية، مؤكداً أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تحقيق مصالح إسرائيل العليا. وأكد نتنياهو أن إسرائيل ستواصل العمل من أجل تعزيز علاقاتها مع الدول الصديقة، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

نتنياهو صحة سرطان إسرائيل ليكود تقرير طبي علاج جاهزية عسكرية

United States Latest News, United States Headlines