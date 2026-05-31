أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تعليمات بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان، وأعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على قلعة الشقيف التاريخية شمال نهر الليطاني، في تطور ميداني قد يعكس تغييراً في استراتيجية القتال.

أصدر رئيس الحكومة ال إسرائيل ية بنيامين نتنياهو تعليمات للجيش ال إسرائيل ي بتوسيع نطاق العمليات العسكرية في لبنان ، مؤكداً أن القوات ال إسرائيل ية عبرت نهر الليطاني واحتلت مرتفعات الشقيف الإستراتيجية.

ووصف نتنياهو هذا التطور بأنه يشكل كسراً لحاجز الخ fear، وأعلن أن إسرائيل تعمل على جميع الجبهات، بما في ذلك سوريا ولبنان، وأنها أنشأت أحزمة أمنية خارج حدودها لحماية مجتمعها. {"Ignore repetitions and boilerplate"} وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد إحكام سيطرته على قلعة الشقيف التاريخية، الواقعة على مرتفع حاكم يشرف على نهر الليطاني ووادي السلوقي، في خطوة تعكس تحولاً ميدانياً لافتاً في مسار العمليات جنوب لبنان.

وأوضح الجيش أن السيطرة على الموقع جاءت بعد اشتباكات ميدانية، مدعومة بغطاء ناري مكثف من القوات البرية والجوية، ونشر صوراً لجرمة قرب القلعة الأثرية التي تعود إلى زمن الحملات الصليبية. وكان وزير الثقافة اللبناني حذّر سابقاً من خطر تعرض هذه القلعة لقصف مباشر. وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عمليات عسكرية واسعة في مناطق جديدة بجنوب لبنان، بذريعة استهداف البنية التحتية لحزب الله وعناصره المسلحة.

وذكر أن قوات من لواء جولاني واللواء السابع ولواء جفعاتي تشارك في العمليات تحت قيادة الفرقة 36، مشيراً إلى أن النشاط العسكري يشمل مرتفعات الشقيف (البوفور) ومنطقة وادي السلوقي. وتأتي هذه الخطوة بعد إنذارات إسرائيلية لسكان عدد من القرى الجنوبية بالإخلاء، وبعد اجتماع أمني برئاسة نتنياهو لبحث الرد على التصعيد الأخير من جانب حزب الله





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