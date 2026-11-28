بنيامين نتنياهو يفكر في اتفاق تناوب مع غادي آيزنكوت لتشكيل حكومة وحدة، وسط تشكيك ليبرمان بينيت في النوايا السياسية لإطالة عمر الكنيست.

كشف تقرير إسرائيلي عن استعداده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للإعلان عن نيته تولي رئاسة الوزراء في النصف الثاني من الفترة الحكومية، وذلك كجزء من خطة للتناوب على المنصب مع غادي آيزنكوت رئيس حزب يشار.

تأتي هذه التحركات في إطار محاولة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الليكود وحزب يشار، بينما لا يزال آيزنكوت متشككاً بشدة في جدية هذه العروض السياسية.

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ويستمر آيزنكوت في تحضيراته لأداء اليمين الدستورية كقائد لحكومة جديدة في الأسبوع المقبل، وذلك قبل انتهاء المهلة الأولية الممنوحة له لإنجاز المهمة في السادس من ديسمبر.

تحذيرات ليبرمان من مناورات نتنياهو السياسية

وصف أفيغدور ليبرمان، عضو الكنيست عن حزب إسرائيل بيتنا، السيناريو المحتمل لاتفاق التناوب بأنه مجرد مناورة تهدف إلى عرقلة تشكيل أي حكومة جديدة دون مشاركة حزب الليكود.

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وأفاد ليبرمان في منشور على منصة إكس بأن حكومة التغيير بدأت تتبلور بشكل حقيقي، لكنه حذر من أن نتنياهو يسعى في الأساس إلى تأخير المفاوضات لوقت لاحق.

ويعتقد ليبرمان أن نتنياهو يحاول إيجاد ذريعة لوقف المفاوضات في اللحظة الأخيرة، ومن ثم السعي إلى إجراء انتخابات جديدة بدلاً من تشكيل حكومة مستقرة.

انقسامات داخل المعسكر المعارض للملكية

التزم غادي آيزنكوت شركاءه الائتلافيين، وهما أفيغدور ليبرمان ويائير غولان رئيس حزب الديمقراطيين، بعدم محاولة تشكيل أي حكومة وحدة مع نتنياهو دون الحصول على موافقتهما المسبقة.

من جانبه، أعلن يائير لبيد زعيم حزب ييش عتيد عن نيته التصويت ضد أي حكومة يقودها آيزنكوت إذا تم تشكيلها قبل استنفاد جميع فرص التفاوض الحقيقية مع نتنياهو.

ويعاني معسكر آيزنكوت المؤلف من أربعة أحزاب من نقص في المقاعد، حيث يملكون فقط 48 مقعداً في الكنيست، وهو رقم يقل بكثير عن العدد المطلوب للحصول على أغلبية برلمانية تبلغ 61 مقعداً.

قضايا التجنيد والمفاوضات الراكدة

اعتبر غادي آيزنكوت أن حزب الليكود لم يطرح أي مقترح ملموس خلال أسبوعين من المفاوضات، مشيراً إلى أن فريق التفاوض الخاص بليكود رفض طلبات عقد اجتماعات بوتيرة أسرع.

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واشتكى آيزنكوت من أن الليكود طرح على الطاولة خياراً سيئاً يتمثل في بقاء الحكومة والشركاء والنظام كما هو دون تغيير حقيقي أو قانون للتجنيد العسكري.

ويعمل آيزنكوت حالياً على التوصل إلى اتفاق ائتلافي مع حزب ييش عتيد بقيادة يائير لبيد، بعد أن أبرم اتفاقات مع ليبرمان وغولان، على أن يجتمع مع لبيد في اليوم الأحد.

خيارات الائتلاف والمخاوف الدينية

لمعالجة الفجوة في عدد المقاعد، يمكن لآيزنكوت الاعتماد على دعم أحزاب عربية أو أحزاب يهودية متشددة دينياً، رغم أن ذلك يتعارض مع الوعود الانتخابية التي قطعها بعض أفراد معسكره.

دعا يائير غولان إلى تشكيل حكومة أقلية تحظى بدعم الأحزاب العربية، معتبراً أن هذا هو الخيار الواقعي الوحيد لإزاحة نتنياهو من السلطة دون الدخول في شراكات مع المتشددين دينياً.

ومن شأن تشكيل حكومة بهذه الطريقة أن يتطلب تقديم تنازلات كبيرة من قبل الأحزاب العلمانية لتجنب العودة إلى صناديق الاقتراع مجدداً.