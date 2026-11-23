بنيامين نتنياهو يجادل بأن التهديد الإيراني لا يزال قائماً ويتطلب تصعيداً، في حين يؤكد جادي آيزنكوت عدم وجود خطر مباشر يستدعي تحركاً عسكرياً قبل الانتخابات.

صرح رئيس الوزراء ال إسرائيل ي بنيامين نتنياهو بشكل قاطع بأن التهديد الإيراني يظل قائماً ويتطلب تعاملًا حازمًا ومباشرًا، وذلك رداً مباشراً على تصريحات رئيس حزب يشار جادي آيزنكوت. جاء هذا التصريح في خضم مناخ سياسي حاد، حيث تتباين التوقعات بشأن الخطر الأمني القادم من طهران والتوجهات العسكرية المحتملة في المرحلة المقبلة.

تباين رؤى نتنياهو وآيزنكوت حول الملف الأمني

أصر بنيامين نتنياهو على أن التقليل من شأن التهديدات الأمنية التي تواجه إسرائيل لا يعكس واقعا أمنيا صحيحا، بل ينبع من دوافع سياسية بحتة. ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي الموقف الحالي بأنه يتطلب يقظة عالية واستعدادا لتداعيات قد تكون خطيرة، معبرا عن قلقه العميق من أي محاولة لتخفيف حدة المخاطر المتوقعة.

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من جانبه، نفى جادي آيزنكوت، المرشح الرئاسي ورئيس حزب يشار، وجود تهديد إيراني مباشر وفوري يستدعي شن عملية عسكرية واسعة النطاق قبل تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة. وأكد آيزنكوت أن الموقف الإسرائيلي يجب أن يستند إلى تقييمات استراتيجية دقيقة تبتعد عن التصعيد غير المحسوب العواقب في الوقت الراهن.

تحديات اليورانيوم والملف النووي الإيراني

على الرغم من نفي جادي آيزنكوت للتهديد العسكري المباشر، فإن المؤسس السابق للموساد أشار إلى أن الملف النووي الإيراني يبقى تحديا أمنيا رئيسيا لا يمكن تجاهله. وركّز حديثه على أن تخصيب اليورانيوم الإيراني يمثل أحد أبرز المخاطر الاستراتيجية التي ينبغي على النظام الإسرائيلي التعامل معها بجدية وبرود أعصاب، دون اللجوء إلى خيار الحرب كحل أولي.

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يعكس هذا الجدل العميق داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية حالة من الانقسام بشأن أولويات الأمن القومي في الفترة الحالية. فبينما يرى بنيامين نتنياهو أن الردع العسكري والقوة هما الضمان الوحيد للأمان، يرى جادي آيزنكوت أن الدبلوماسية والتقييم الدقيق هما السبيل الأمثل لإدارة الأزمة المتصاعدة مع إيران.

التداعيات السياسية والعسكرية المحتملة

تأتي هذه التصريحات المتضاربة في وقت تشدده فيه الضغوط الدولية والإقليمية على إسرائيل لاتخاذ قرارات مصيرية بشأن سياستها تجاه البرنامج النووي الإيراني. وتؤثر هذه الخلافات الداخلية بشكل مباشر على استقرار المشهد السياسي وتحالفات القوى المؤثرة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية الكبرى.

يبدو أن الجدل بين بنيامين نتنياهو وجادي آيزنكوت سيستمر في تشكيل الرأي العام الإسرائيلي والتوجهات المستقبلية للحكومة المحتملة. ومع استمرار التصعيد الإيراني وتخصيب اليورانيوم، يظل التحدي الأكبر هو كيفية التوفيق بين ضرورة الأمن الوطني والخوف من اندلاع حرب إقليمية شاملة.