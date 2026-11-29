بنيامين نتنياهو وغادي آيزنكوت يجتمعان للتفاوض حول تشكيل الحكومة الإسرائيلية بعد اقتراح تناوب على رئاسة الوزراء وسط تحديات أمنية وسياسية.

يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو ، يوم الأحد، مع غادي آيزنكوت المكلف ب تشكيل الحكومة ، لمناقشة تشكيل التشكيلة الوزارية بعد أن عرض نتنياهو اتفاقاً للتناوب على رئاسة الوزراء ضمن حكومة وحدة وطنية.

تفاصيل الاجتماع ومقترح التناوب

أعلن حزب الليكود التابع لنتنياهو في بيان صدر يوم السبت أن الاجتماع سيعقد عند العاشرة صباحاً يوم الأحد بالتوقيت المحلي، وهو ما يعادل الثامنة صباحاً بتوقيت غرينتش، في فندق بمدينة هرتسليا الساحلية شمال إسرائيل.

Also read الأهالي يمنحون الزمالك راحة بعد الفوز وأجهزة المرور تضبط الشبورة بأكتوبر

شدد بنيامين نتنياهو في بيانته على أنه يوافق على تولي غادي آيزنكوت منصب رئاسة الوزراء في البداية، على أن يكون هو نفسه رئيساً للوزراء بالتناوب في مرحلة لاحقة، مشدداً على أهمية هذا الاقتراح في ظل التحديات الأمنية التي تواجه إسرائيل.

سرعت غادي آيزنكوت للرد على العرض قائلاً إنه يعتزم اختبار جدية حزب الليكود، ودعا نتنياهو إلى البدء في المفاوضات بدءاً من ليلة السبت، بينما أكد حزب يشار أن هذه المباحثات تعكس التزاماً حقيقياً بتشكيل أوسع حكومة ممكنة.

Advertisement

الانقسامات السياسية والمسارات المحتملة

يواجه غادي آيزنكوت، الذي يضم تكتله 48 نائباً في الكنيست، مهلة حتى الشهر المقبل لتشكيل الحكومة، حيث لم تسفر الانتخابات التشريعية التي جرت في أواخر أكتوبر/تشرين الأول عن أغلبية مطلقة لأي تكتل، وتبلغ الأغلبية المطلقة 61 نائباً.

تتباين وجهات النظر داخل تكتل آيزنكوت بشأن المسار الأمثل، حيث تتراوح الخيارات بين التحالف مع الأحزاب الدينية المتشددة، أو إبرام اتفاق مع الأحزاب العربية، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية مع نتنياهو، في حين استبعد آيزنكوت الانضمام إلى ائتلاف يقوده نتنياهو.

من جانبه، صرح رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، المنتمي إلى تكتل آيزنكوت، بأن حزبه سيرفض التحالف مع نتنياهو أو كتلته مهما كانت الظروف، مؤكداً عزمه على تشكيل حكومة إصلاحية يرأسها غادي آيزنكوت وعدم أن يكون نتنياهو رئيس الوزراء المقبل.

تفاعل الأحزاب الأخرى والرأي العام

رأى رئيس الوزراء السابق يائير لابيد أن مقترح نتنياهو هو مجرد عملية احتيال صريحة يقف خلفها محتال اعتاد خداع شركائه والتنصل من كل اتفاق، بينما دعا يوسف جبارين رئيس القائمة العربية المشتركة إلى إبعاد نتنياهو هذا الأسبوع تلبية للرغبة المشتركة للشعب.

Advertisement

طرح حزب الليكود مجموعة من المبادئ التوجيهية لحكومة الوحدة تشمل الاتفاق على أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، ورفض إقامة دولة فلسطينية، والحفاظ على المناطق الأمنية الإسرائيلية في سوريا ولبنان وغزة، وتجنيد اليهود المتشددين باتفاق واسع.

وقد أرفق الليكود مطالبه بوقف كافة الهجمات الشخصية والتحريض، بالإضافة إلى وقف المقاطعة السياسية لنتنياهو والحكومة، مما يعكس الصعوبات المحتملة في التوافق حول شروط الانضمام إلى أي ائتلاف مستقبلي.

التداعيات والتطورات المستمرة

يعبر غادي آيزنكوت عن استعداده لطرح حكومة أقلية على البرلمان لنيل الثقة إذا طالت المفاوضات، حيث طلب من فريق التفاوض التابع لحزبه دعوة نظرائه في حزب الليكود إلى سلسلة من المحادثات الماراثونية لنيل أي اختراق ضروري.

يجرى حالياً فحص جميع الخيارات المتاحة لتشكيل الحكومة، مع التأكيد على عدم غفل أي مسار قد يؤدي إلى حل الأزمة السياسية الراهنة، في ظل الضغوط المتزايدة لتشكيل حكومة مستقرة تعمل على معالجة التحديات الداخلية والخارجية.