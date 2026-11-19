تحليل سياسي لتأثير دعم الأحزاب العربية لانتخاب متان كهانا رئيسا للكنيست على مسارات تشكيل الحكومة الإسرائيلية والعلاقات البرلمانية.

أعاد انتخاب متان كهانا رئيسا جديدا للكنيست الإسرائيلي، رسميا، ملامح التوازنات السياسية في البلاد، في خطوة تعكس تراجع النفوذ المباشر لمعسكر نتنياهو داخل المؤسسة التشريعية. جاء هذا التعيين بعد انتخابات السابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي فقد فيها معسكر رئيس الوزراء السابق نتانياهو الأغلبية البرلمانية، مما فتح الباب أمام تحالفات جديدة تشمل أحزاب المعارضة والقوى العربية.

تفاصيل انتخاب متان كهانا رئيسا للبرلمان

تم انتخاب متان كهانا، عضو حزب يشار الذي يتزعمه غادي آيزنكوت، رئيسا للبرلمان بدعم من أحزاب معارضة وأحزاب عربية، في خطوة أنهت سيطرة معسكر نتنياهو على رئاسة البرلمان منذ الثامن عشر من مارس/آذار الماضي. كان أمير أوحانا من حزب الليكود يشغل المنصب سابقا، وتم استبداله في جلسة التصويت التي جرت يوم الثلاثاء السابع عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

Also read تعليق حركة المرور على جسر القرم بعد هجوم أوكراني

يأتي هذا التغيير في رئاسة الكنيست، الذي يتألف من مئة و عشرين نائبا منتخبا، في سياق محاولات خصوم نتنياهو تشكيل حكومة بديلة، رغم استمرار الخلافات بينهم بشأن برنامج الحكومة المقبلة. أظهر دعم النواب العرب واليمين المتطرف والوسط لكهانا قدرة المعارضة على تحقيق أغلبية داخل البرلمان، حتى في ظل التباين الجذري حول القضايا الأمنية والسياسية الراهنة.

الجدل السياسي حول دور الأحزاب العربية

أثار اعتماد معسكر آيزنكوت على دعم نواب من الأحزاب العربية سجالا سياسيا حادا، حيث انتقد مسؤولون في الليكود وأحزاب يمينية هذه الخطوة بشدة. اتهم بعض أعضاء اليمين الإسرائيلي الأحزاب العربية بأنها داعمة للإرهاب، وهو اتهام ترفضه هذه الأحزاب بشدة وتصفه بالحملة السياسية الممنهجة ضد مشاركتها في الحياة البرلمانية.

Advertisement

يرى البروفيسور شمعون شطريت، وزير العدل الإسرائيلي الأسبق، في مقابلة خاصة مع بي بي سي عربي، أن الحملة التي يقودها اليمين ضد دعم الأحزاب العربية ذات دوافع سياسية بالدرجة الأولى. وأشار شطريت إلى سوابق تاريخية للتعاون بين الليكود والأحزاب العربية على المستوى البرلماني، مستدكرا محاولات نتنياهو السابقة للتوصل إلى تفاهمات مع منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، لإدارة الشؤون الداخلية أو قضايا الموازنة.

تأثير كيان الكنيست على مسارات الحكومة المقبلة

لفهم أهمية هذا التغيير، لا بد من التمييز بوضوح بين الكنيست كبرلمان سن القوانين ومراقبة الأداء الحكومي، وبين الحكومة التي تدير شؤون البلاد التنفيذية. لا يمنح رئاسة الكنيست صلاحيات رئيس الوزراء أو سلطة اتخاذ القرارات السياسية والعسكرية نيابة عن الحكومة، ولكن أهميته تزداد بشكل كبير عندما تختلف الأغلبية البرلمانية عن المعسكر الذي يدير الحكومة الانتقالية.

بينما يواصل نتنياهو رئاسة الحكومة الانتقالية، أصبح معسكر آيزنكوت يتمتع بنفوذ أكبر داخل البرلمان، ما يتيح له الدفع بمشروعات قوانين وممارسة رقابة أ stricter على الحكومة. يعكس هذا الوضع تغيرا في ميزان القوى داخل المؤسسة التشريعية، حيث بات بإمكان معسكر التغيير تحدي بعض سياسات الحكومة أو إعاقة مشاريع قوانين تدعمها الكابينة الحالية، مما يضع ضغوطا إضافية على نتنياهو خلال فترة الانتظار.

يظل مسار تشكيل الحكومة المقبلة معلقا، حيث لم يتمكن خصوم نتنياهو من حسم المفاوضات لتشكيل حكومة بديلة حتى الآن. في هذه الأثناء، يستمر الدور الرقابي والتشريعي للكنيست تحت إدارة متان كهانا، في انتظار النتيجة النهائية للمداولات السياسية التي قد تحدد مصير السلطة التنفيذية في إسرائيل خلال الأسابيع المقبلة.