نتنياهو يعلن استمرار الضغط على حزب الله، وزارة التموين تخفض أسعار اللحوم، أزمة المعاشات تتفاقم

بيان نتنياهو عن عدم تخفيف الضغط على حزب الله، قرار وزير التموين بمنع الذبح خارج المجازر وتخفيض أسعار اللحوم بنسبة 30٪، وتحذير أمين نقابة المعاشات من تأخر صرف مستحقات أكثر من 120 ألف متقاضٍ.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريح صحفي أنه لن يتم تخفيف الضغط على حزب الله ، مؤكداً أن الحكومة الإسرائيلية ستستمر في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة أي مسيرات عدوانية من قبل الجماعة.

وأوضح نتنياهو أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على الأمن القومي وتعزيز قدرات الدفاع الجوي والبرية، مشيراً إلى أن أي تقصير في هذا الصدد قد يعرض البلاد لمخاطر جسيمة. وأضاف أن التحالفات الإقليمية ستتم تقويتها وتنسيق الجهود مع الجهات الدولية لضمان رد عسكري سريع وفعال في حال تصاعد التوترات.

في ذات الوقت، أصدر وزير التموين قراراً يمنع ذبح المواشي خارج المزارع المعتمدة خلال شهر العيد، فيما تم تخفيض أسعار اللحوم في المنافذ الرسمية بنحو ثلاثين في المائة مقارنةً بالأسعار السائدة في السوق الحر. يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم توزيع اللحوم وتفادي نقص الإمدادات، كما أن الجهات المختصة ستقوم بزيادة الرقابة على المعامل لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والشرعية. ويُتوقع أن يسهم التخفيض في تخفيف العبء على الأسر وتوفير خيارات غذائية أكثر معقولة خلال فترة الأعياد.

وعن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بقطاع المعاشات، صرح إبراهيم أبوالعطا، أمين عام نقابة أصحاب المعاشات، خلال مقابلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» أن أكثر من مائة وعشرين ألف مستحق لم يتسلم معاشه بعد، مشيراً إلى أن الإحصاءات الرسمية التي تزعم صرف 42 ألف معاملة هي غير دقيقة وتفتقر إلى الشمولية. وبيّن أبوالعطا أن هناك حالات لم تُصرف فيها المعاشات منذ ديسمبر 2025، وأن العدد الحقيقي للمستحقين الذين لا يزالون ينتظرون الدفع لا يقل عن سبعين ألف مواطن.

كما انتقد النظام الإلكتروني الجديد الذي يُطبق حاليًا في إدارة الصرف، معتبرًا إياه غير فعال وعشوائي، ودعا إلى العودة إلى النظام اليدوي القديم لتجنب تفاقم الأزمة. وأكد أن التأخير في صرف المستحقات يعُمّ أضراراً جسيمة على الأسر المتعِبة، وحثّ السلطات العليا على التدخل الفوري لتصحيح المسار وتوفير حلول عاجلة تضمن استقرار المعيشة للمتقاعدين





