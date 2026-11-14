نتنياهو وآيزنكوت: مسارات متضاربة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

بنيامين نتنياهو يدعو لائتلاف مع غادي آيزنكوت لضمان الأمن ضد إيران، بينما يفضل آيزنكوت التحالف مع الحريديين لتجنب العرب.

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، يوم السبت، مجدداً إلى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم منافسه السياسي غادي آيزنكوت. وأكد نتنياهو أن هذا التحالف يعتبر السبيل الوحيد الكفيل بضمان الأمن القومي لإسرائيل في ظل التهديدات المتزايدة من إيران ، مشيداً بقدرة هذا الائتلاف على توفير استقرار طويل الأمد.

مبادرة نتنياهو الأمنية للوحدة الوطنية

صرح نتنياهو بأنه رسخ قناعته الراسخة بأن الوقت الراهن يفرض ضرورة ماسة لتشكيل حكومة وحدة وطنية ذات طابع استراتيجي. ووضح أن الهدف الأساسي من هذا التحرك هو ضمان أمن إسرائيل لسنوات عديدة مقبلة، مشدداً على أن هذا النوع من التكتل السياسي هو الأداة الوحيدة الفعالة للتعامل مع التحديات الراهنة. كما تعهد نتنياهو بالقيام بخطوات حازمة للقضاء على تهديد إيران مرة واحدة وإلى الأبد، معتبراً أن الانقسام الداخلي يعيق القدرة على تنفيذ هذه الرؤية الأمنية الصارمة.

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استراتيجية آيزنكوت السياسية

على النقيض من ذلك، كشف موقع القناة 12 الإسرائيلية عن تحرك مختلف لغادي آيزنكوت رئيس حزب يشار، حيث قرر إعطاء الأولوية لمحاولة تشكيل ائتلاف حكومي مع الأحزاب الحريدية. يبدو أن هذا القرار يستند إلى استراتيجية مدروسة يتم الدفع بها من قبل أفيغدور ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا، الذي يعارض بشدة أي ائتلاف يعتمد على الأحزاب العربية. وقد أشار آيزنكوت سابقاً إلى نيته الدفع باتجاه تشكيل حكومة أقلية تستند حصراً إلى الأحزاب الصهيونية الأربعة في معسكر مناهضة بنيامين نتنياهو.

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عقبات تشكيل الحكومة والأحزاب الحريدي

ووفقاً للتقارير التي نقلها موقع تايمز أوف إسرائيل، فإن استراتيجية آيزنكوت تتقاطع مع مواقف أفيغدور ليبرمان التي تنفر من الاعتماد على القوى العربية في الحكم. وكان آيزنكوت قد أوضح أن تشكيل حكومة أقلية تعتمد فقط على الأحزاب الصهيونية الأربعة في معسكره، كان سيعاني من عقبة كبيرة تتمثل في الحاجة إلى دعم الحزبين العربيين للحصول على ثقة الكنيست. هذا الجانب القانوني والسياسي يجعل تحالف الأحزاب الحريدية خياراً أكثر واقعية ومقبولاً لدى آيزنكوت لتجنب الاعتماد على الكتل المعارضة لسياساته.

التباين بين المعسكرين والنتائج

يظهر التباين الواضح بين مسار بنيامين نتنياهو وغادي آيزنكوت تعقيد المشهد السياسي الإسرائيلي حالياً. بينما يسعى نتنياهو إلى توحيد الصفوف تحت مبرر أمني مرتبط بإيران، يدفع آيزنكوت نحو تحالفات داخلية تتجنب التماسك مع الأحزاب العربية. يعكس هذا الانقسام الأولويات المختلفة لكل طرف، حيث يركز نتنياهو على التهديد الخارجي، بينما يركز آيزنكوت على هيكلية التحالف الداخلي والبقاء السياسي. تبقى هذه المسارات المتضاربة هي المحرك الرئيسي لتشكيل الحكومة المقبلة في إسرائيل.