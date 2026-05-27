ظهرت الآن نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي 2026 في المدارس التي انتهت رسميا من أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

ظهرت الآن نتيجة الصف الخامس الابتدائي بال رقم القومي في المدارس التي انتهت رسميا من أعمال التصحيح ورصد الدرجات. نتيجة الصف الخامس الابتدائي بال رقم القومي تم إعلانها رسميا على الصفحات الرسمية للمدارس على فيس بوك في شكل قوائم كاملة تعلن نتيجة كل طالب بالاسم ورقم الجلوس وال رقم القومي ودرجاته في المواد الأساسية ودرجاته في المواد غير المضافة للمجموع ومجموعه الكلي.

وأعلنت معظم المدارس نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي بالألوان تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي شددت على اعلان نتيجة صفوف المرحلة الابتدائية يتم بالألوان وليس الدرجات. نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي بالألوان دلالات الألوان الأربعة وكشفت وزارة التربية والتعليم أن دلالات الألوان الأربعة التي تظهر بها نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي بالألوان مؤكدة ما يلي: اللون الأزرق يفوق التوقعات دائما من 85% إلى 100% اللون الأخضر يلبي التوقعات من 65% لأقل من 85% اللون الأصفر يلبي التوقعات أحيانا من 50% لأقل من 65% اللون الأحمر أقل من المتوقع من أقل من 1% إلى أقل من 50%.

ويمكن لمن يهمه الأمر الوصول إلى رابط نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط على https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages





