أعلنت بوابة التعليم الأساسي أن نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2026 متاحة الآن للمستعلمين، يمكنهم الاستعلام عنها من خلال التليفون الارضى 09000100 / 09000111، والتليفون المحمول 5757، والمحادثة الألية (Chatbot) الموجودة على بوابة التعليم الأساسي.

وقالت بوابة التعليم الأساسي إن نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2026 لا يتم إرسالها في رسالة قصيرة على المحمول، وانما تظهر على نفس الصفحة على بوابة التعليم الأساسي. وبعد دفع رسوم الاستعلام عن نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2026، يتم الرجوع مرة أخرى لنفس الصفحة على خدمة المحادثة الآلية على بوابة التعليم الأساسي، والضغط على 'استلام النتيجة بعد الدفع' لكي تظهر النتيجة.

وفي حالة ظهور رسالة الرجوع للمدرسة، فهذا يعني أن نتيجة الطالب محجوبة من مدرسته، ويجب التوجه لها للاستعلام عن السبب. وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تفاصيل عاجلة بشأن نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة التي ينتظرها جميع الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر.

حيث قالت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة التفاصيل التالية لطمأنة الطلاب وأولياء الأمور بشأن نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة: رابط نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي يمكن لمن يهمه الأمر الوصول إلى رابط نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط على https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages رابط نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي .. خطوات الاستعلام نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس 2026 ظهرت الآن في بعض المدارس نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 ..

مدارس تعلن ظهورها الآن نتيجة صفوف النقل 2026 .. هل يتولى وزير التعليم اعتمادها؟ أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة صفوف النقل 2026، لا تحتاج إلى اعتمادها رسميا من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: نتيجة صفوف النقل 2026 يتم إعلانها مباشرة في المدارس بمجرد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات في كل مدرسة





