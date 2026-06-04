تم الإعلان عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2026 في المدارس التي انتهت رسمياً من أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

ظهرت الآن نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2026 في ال مدارس التي انتهت رسمياً من أعمال التصحيح ورصد الدرجات. تم إعلانها رسميا على الصفحات الرسمية لل مدارس على فيس بوك في شكل قوائم كاملة تعلن نتيجة كل طالب بالاسم ورقم الجلوس والرقم القومي ودرجاته في المواد الأساسية ودرجاته في المواد غير المضافة للمجموع ومجموعه الكلي.

وأعلنت معظم المدارس نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2026 بالألوان، تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي شددت على اعلان نتيجة صفوف المرحلة الابتدائية يتم بالالوان وليس الدرجات. وكشفت وزارة التربية والتعليم ان دلالات الألوان الأربعة التي تظهر بها نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2026 بالألوان مؤكدة ما يلي: اللون الأزرق: يفوق التوقعات دائما (من 85% إلى 100%), اللون الأخضر: يلبي التوقعات (من 65% لأقل من 85%), اللون الأصفر: يلبي التوقعات أحيانا (من 50% لأقل من 65%), اللون الأحمر: أقل من المتوقع (أقل من 1% إلى أقل من 50%)





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نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2026 مدارس وزارة التربية والتعليم دلالات الألوان

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