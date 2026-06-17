نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في القاهرة: نسبة النجاح 73% واعتماد النتائج

أعلنت محافظة القاهرة عن نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2026 بنسبة نجاح 73%، مع تفاصيل إحصائية وترتيب الإدارات التعليمية. توضيح لطرق الحصول على النتيجة عبر بوابة التعليم الأساسي ووسائل الدفع والخدمات الإلكترونية.

تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية ل محافظة القاهرة لعام 2026 بنسبة نجاح قدرها 73% من قبل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة. ووفقًا للإحصائيات الرسمية،قدم للامتحان ما مجموعه 203162 طالبًا وطالبة،其中 حضر 197525، ونجح 144114.

كما تم اعتماد نتائج الفئات الخاصة حيث بلغت نسبة النجاح 96.6% لامتحانات الصم وضعاف السمع، و78% لإعدادية المكفوفين، و77.9% للمدارس الدولية، و60.88% للإعدادية المهنية، و61% للإعدادية الرياضية. وحصل 303 طالبًا وطالبة على الدرجات النهائية. وتصدرت إدارة حلوان التعليمية المراكز الأولى بنسبة نجاح 94% تليها روض الفرج بنسبة 94.4% ثم شبرا بنسبة 89%.

أعلنت بوابة التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة عن إمكانية حصول الطلاب على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس لعام 2026 عبر منصات متعددة تشمل الهاتف الأرضي بأرقام 09000100 و09000111، والهاتف المحمول عبر الرقم 5757، بالإضافة إلى خدمة المحادثة الآلية (Chatbot) الموجودة في الصفحة. ويجب على الطالب دفع الرسوم المطلوبة عبر قنوات فوري المختلفة قبل استلام النتيجة. كما acentت البوابة على أن النتيجة لا ترسل عبر رسائل نصية، بل تظهر على نفس الصفحة بعد الدفع مباشرة عند الضغط على زر "استلام النتيجة بعد الدفع".

ذكرت مديرية التربية والتعليم أن ظهور رسالة "الرجوع للمدرسة" على المنصة يعني أن نتيجة الطالب محجوبة من المدرسة، مما يتطلب التوجه إليها للاستعلام عن السبب. ويتم عرض النتيجة عبر الموقع الرسمي لبوابة نتائج التعليم الأساسي بالقاهرة من خلال الرابط الإلكتروني. وقد حثت المديرية الطلاب على متابعة الإعلانات الرسمية للحصول على النتيجة وبشكل يسهم في تجنب أي رسائل أو روابط غير موثوقة





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نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 محافظة القاهرة بوابة التعليم الأساسي نسبة النجاح 73% الإدارة التعليمية

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