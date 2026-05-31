ظهرت الآن نتيجة الصف السادس الإبتدائي بالاسم ال ترم الثاني على الصفحات الرسمية للمدارس على فيس بوك حيث نشرت الصفحات الرسمية للمدارس على فيس بوك ، قوائم نتيجة الصف السادس الإبتدائي بالاسم ال ترم الثاني ، موضحا بها اسم الطالب ، و رقم الجلوس ، ودرجاته في المواد الأساسية ، ودرجاته في المواد غير المضافة للمجموع ، والمجموع الكلي.

يمكن الآن الوصول إلى رابط نتيجة الصف السادس الإبتدائي بالاسم الترم الثاني محافظة القاهرة من خلال الضغط على بوابة التعليم الأساسي على موقع محافظة القاهرة من خلال الضغط على https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages. كما يمكن الوصول إلى رابط نتيجة الصف السادس الإبتدائي بالاسم الترم الثاني محافظة الجيزة من خلال بوابة التعليم الأساسي على موقع محافظة الجيزة من خلال الضغط على https://www.gizaedu.net/Results/Stages.

إلى جانب إعلان نتيجة الصف السادس الإبتدائي بالاسم الترم الثاني بشكل إلكتروني ، تحرص المدارس على إعلان قوائم نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم بشكل مجاني في مكان واضح داخل مقرات المدارس. نتيجة صفوف النقل|حجب درجات طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات وتحويلهم لمدارس عربي.

وإلتزمت المدارس بإعلان نتيجة الصف السادس الإبتدائي بالاسم الترم الثاني بالالوان وليس الدرجات ، على النحو التالي : وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : ينتقل التلميذ إلى الصف الدراسي الأعلى في حالة اجتيازه المقررات الدراسية من اللون الأصفر إلى اللون الأزرق ، وفي حالة حصول التلميذ على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية ، يعقد له اختبار دور ثاني ، وإذا استمر حصوله على اللون الأحمر يعد راسباً وعليه إعادة العام الدراسي مرة أخرى. وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتم تقييم التلاميذ الذين سيعقد لهم اختبار الدور الثاني فيما درسوه في الفصلين الدراسيين من خلال الاختبارات فقط.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه يجب حضور التلميذ بالصفين الأول والثاني من حلقة التعليم الابتدائي بنسبة لا تقل عن 60% للفصلين الدراسيين ، وفي حالة عدم الحضور لا ينقل للصف الأعلى إلا بعد اجتياز البرنامج العلاجي الذي تقوم بإعداده المدرسة في نهاية العام الدراسي ، ويكون ذلك تحت اشراف توجيه الصفوف الأولى على مستوى الإدارة التعليمية والمديرية ، وعلى إدارة المدرسة إخطار ولي الامر بتقرير البرناج العلاجي الخاص بالتلميذ ونجاحه في اجتيازه من عدمه





