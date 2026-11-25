نتيجة مباراة غزل المحلة والسويس بتروجت التي انتهت بالتعادل الإيجابي، في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، وتحديث ترتيب الفرق والنتائج.

انتهت الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027، بشوطها الأول، بتعادل كروي سلبي بين نادي غزل المحلة ونادى السويس بتروجت. أقيم اللقاء على ملعب زعيم الفلاحين، وسط متابعة دقيقة لأداء الفريقين في الشوط الأول من المباراة.

تفاصيل الشوط الأول للمباراة

لم تسفر المراحل الأولى من اللقاء عن تسجيل أي أهداف، حيث سيطر التردد على الهجمات في الجانبين. احتفظ كلا الفريقين بنظافتهما الدفاعية حتى صفارة النهاية الأولى، مما جعل النتيجة النهائية للشوط الأول تعادلًا صفرًا.

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تشكيلات الفريقين المشاركين

شهدت قائمة لاعبى غزل المحلة ظهور عدد من اللاعبين الأساسيين في تشكيلة المباراة، حيث دخل أرضية الملعب كل من موري توريه، عبد الرحمن شيكا، رشاد العرفاوي، أحمد عثمان، عبده يحيى، وسالم إكباد. كما شارك عامر عامر، وعبد الفتاح شتاء، ومعاذ عبد السلام، وبسام وليد، وعبد الرحمن عماد، وأحمد جمال، وعمرو جمعة، وأحمد ياسر، وحازم العسكري.

أما بالنسبة لتشكيلة السويس بتروجت، فظهر كل من عمر صلاح، وإسلام عبد الله، وكريم الديب، وبركات حجاج، ومحمد علي، ومصطفى الجمل، وعمر ضياء، وأدهم حامد، وأحمد بحبح، وأبو بكر ليادي، وسمير محمد، وأمادو با، وبدر موسى، وعبد الرحمن دحان، وفريدي مايكل، ومصطفى البدري، وبودوين تشيكا، وأحمد ياسين، ومحمد دودو، ومحمد خليفة.

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الترتيب الحالي والفارق بالنقاط

يأتي هذا التعادل في ظل ترتيب متقارب للفريقين في جدول التصنيف. حيث يحتل غزل المحلة المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط، بينما يتقدم نادى السويس بتروجت ليشغل المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط. ويبرز هذا الفارق البسيط أهمية النقاط الثلاث التي يسعى كل طرف لتحقيقها.

يشير هذا الوضع إلى أن المباراة تحمل ثقلًا كبيرًا لكل من الفريقين، خاصة مع وجود فارق نقطتين فقط في الترتيب، مما يجعل كل فرصة هدف محسوبة بعناية شديدة من قبل المدربين والإداريين لتحقيق نتيجة إيجابية ترفع الروح المعنوية.

طاقم تحكيم المباراة المعين

إدارة هذه المباراة المصيرية تولى تحكيمها حكماً من خبرته العالية، حيث شرف محمد العتباني بساحة الملعب لحكم المباراة. وتم توزيع المهام المساندة بين ماجد المليجي وأحمد صلاح كلاعين مساعد للحكم الأول، بينما تولى محمد عبدالعليم مهمة الحكم الرابع.

كما تم تجهيز غرفة الفيديو بدقة لضمان سير اللعب بنزاهة تامة، حيث عمل عمرو السيد وعبدالرحمن كراوش كحكام مساعدين في غرفة الفيديو لمراجعة أي مواقف مثيرة للجدل أثناء الشوط الأول أو الثاني من المباراة.