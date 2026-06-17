حددت محافظتي القاهرة والجيزة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة والجيزة 2026

حددت محافظتي القاهرة والجيزة، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة والجيزة 2026، إذ يعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظة القاهرة في غضون ساعات، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2026 بالقاهرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة والجيزة 2026، لتتوفر إلكترونياً للطلاب وأولياء الأمور عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة والبوابة الإلكترونية للمحافظة باستخدام أرقام جلوس الطلاب، على أن تُتاح الكشوف الورقية في المدارس التابعة للإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة في اليوم التالي مباشرة. مادة اللغة الإنجليزية: 30 درجة للفصل الدراسي الواحد (المجموع الكلي 60 درجة). مادة العلوم: 20 درجة للفصل الدراسي الواحد (المجموع الكلي 40 درجة). المجموع الكلي للفصل الدراسي الثاني هو 140 درجة.

يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظتي القاهرة والجيزة قد جرت وسط إجراءات تنظيمية مكثفة لضمان سلامة سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول القاهرة ظهرت الآن.. اعرف درجات





ElwatanNews / 🏆 23. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

نتيجة الشهادة الإعدادية، محافظة القاهرة، محافظة ال

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وتفاصيل الزيادة الجديدة في الأجورتبكير موعد صرف مرتبات يونيو 2026 في مصر إلى 18 يونيو، مع صرف القيم الحالية دون زيادات، على أن تطبق الزيادات الجديدة في يوليو 2026.

Read more »

ضربة موجعة لإنجلترا قبل المونديال.. إصابة ليفرامينتو تُربك حسابات توخيلتلقى المنتخب الإنجليزي ضربة قوية قبل انطلاق مشواره في كأس العالم 2026، بعدما تأكد غياب المدافع

Read more »

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلةأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الفترة من الخميس 18 يونيو 2026 وحتى الاثنين 22 يونيو 2026، مشيرة إلى استمرار

Read more »

باليوم والساعة .. مواعيد الجولة الثانية والثالثة بالمونديالتنطلق مباريات الجوله الثانيه من دور المجموعات بكأس العالم 2026 والمقام في الولايات المتحده

Read more »

فتحي سند يتغنّى بمنتخب فرنسا بعد الفوز على السنغال بكأس العالم 2026حقق منتخب فرنسا فوزًا مُستحقًا على السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات كأس العالم 2026.

Read more »

ناقد رياضي: الأخطاء الدفاعية مشكلة المنتخبات العربية في مونديال كأس العالم 2026أشاد الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، بأداء المنتخبات العربية في بطولة كأس العالم 2026.

Read more »