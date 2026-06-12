نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 لم تُعلن بعد: تفاصيل الإجراء ومواعيد الكشف

مديريات التربية والتعليم تؤكد أن نتيجة شهادة الإعدادية 2026 ما زالت قيد التصحيح، وتوضح خطوات الاعتماد، الروابط الرسمية للمحافظات، والمؤشرات الأولية التي تُظهر ارتفاع نسب النجاح.

أعلنت مديريات التربية وال تعليم في جميع محافظات مصر أن نتيجة الشهادة الإعدادية للعام 2026 لم تُعلن بعد بشكل رسمي، وما زالت عمليات التصحيح ورصد الدرجات قيد التنفيذ في مراكز الاختبار.

وتؤكد الجهات المختصة أن كل محافظة ستتولى اعتماد النتيجة بمجرد انتهاء أعمال المراجعة، ثم سيتوفر بيان رسمي يوضح أعداد الناجحين والراسبين والنسبة العامة للنجاح، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على النتائج عبر بوابة التعليم الأساسي باستخدام رقم الجلوس. وفي الوقت نفسه، يُطلب من الطلاب وأولياء أمورهم متابعة الروابط الخاصة بمحافظاتهم، فمثلاً يُمكن لسكان القاهرة الدخول إلى https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate، بينما يُتاح لمقيمي محافظة الجيزة الاطلاع على نتيجتهم من خلال https://www.gizaedu.net/Results/Preparatory.

تشير المؤشرات الأولية إلى ارتفاع ملحوظ في نسب النجاح مقارنة بالسنوات السابقة، ما يعكس تحسين المستوى التعليمي والجهود المبذولة في رفع جودة التعليم. وقد صُدرت قرارات رسمية لضمان بيئة عمل ملائمة للمصححين داخل الكنترات، تشمل تحسين الإضاءة والتهوية لتوفير ظروف مريحة تساعد على تركيزهم ودقة عملهم.

كما تم توجيه المصححين بضرورة قراءة أوراق الإجابة بعناية فائقة ومراجعة كل جزئية من الأسئلة لتلافي أي أخطاء، وضمان نقل الدرجات إلى شيتات الرصد بدقة تامة، ما{ يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في عملية التقييم. من المتوقع أن تُعلن النتائج قريباً بعد اكتمال جميع المراحل الإجرائية، حيث سيتلقى كل طالب نتيجته عبر بوابة التعليم الأساسي باستخدام رقم الجلوس الخاص به.

وتؤكد الإدارة التعليمية أن الشفافية والنزاهة ستظل أساساً في جميع خطوات رصد الدرجات وتصحيح الأوراق، مع إيلاء اهتمام خاص لتفادي أي مظلمة أو تقصير. وفي ضوء هذه الإجراءات، يُنصح جميع الطلاب بمتابعة المواقع الرسمية للمنطقة التي ينتمون إليها والانتظار حتى إصدار البيان الرسمي لتجنب أي معلومات غير موثوقة قد تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي





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