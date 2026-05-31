نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 بالقاهرة بالرقم القومي.. جميع طرق الاستعلام

تعرف على كيفية الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 بمحافظة القاهرة باستخدام الرقم القومي عبر الهاتف الأرضي، المحمول، المحادثة الآلية، وصفحات المدارس على فيسبوك. توضيح للرسوم وطرق الدفع لخدمة المحادثة الآلية.

يواصل طلاب الصف السادس الابتدائي وأولياء أمورهم البحث المكثف عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 بمحافظة القاهرة ب الرقم القومي ، وذلك عبر محركات البحث المختلفة، لمعرفة النتائج فور إعلانها رسميًا والاطلاع على الدرجات والتقديرات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني بسهولة من خلال الخدمات الإلكترونية المتاحة.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عبر موقعها الرسمي، عن ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي من خلال التليفون الأرضي: 09000100 / 09000111، والتليفون المحمول: 5757، والمحادثة الآلية (Chatbot) الموجودة على الموقع الإلكتروني، مشيرةً إلى أنه للاستعلام عبر خدمة المحادثة الآلية، يتم دفع الرسوم المطلوبة بعد الاستعلام عن طريق كود فوري الذي يظهر للمستعلم من خلال أي منفذ فوري أو تطبيق my fawry أو الدفع من خلال البطاقة الائتمانية. كما نشرت عدد من المدارس على صفحاتها الرسمية على فيس بوك، نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي، في شكل قوائم تفصيلية باسم الطالب ورقم جلوسه ورقمه القومي ودرجاته في المواد الأساسية، ودرجاته في المواد غير المضافة للمجموع، والمجموع الكلي، ومواد الرسوب إن وجدت.

وإلى جانب إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي على الصفحات الرسمية للمدارس، يتم إتاحة نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي داخل المدارس نفسها للتأكد من وصولها لجميع الطلاب بشكل مجاني





