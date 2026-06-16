نتيجة الشهادة الإعدادية 2026: مواعيد الإعلان عبر البوابات الرسمية في جميع المحافظات

تغطية شاملة لآخر مستجدات نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2026 في مختلف المحافظات المصرية، بما في ذلك مواعيد الإعلان، وطرق الاستعلام، وتفاصيل عملية التصحيح والمراجعة. تتناول المقالة حالة الترقب بين الطلاب وأولياء الأمور، وتشرح إجراءات التأكد من دقة التصحيح، كما تذكر بعض المشكلات التي واجهت بعض المحافظات مثل إعادة توزيع درجات في مواد معينة. كما تتضمن تحديثات حول نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية.

يستمر البحث عن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025-2026 في جميع المحافظات المصرية، حيث يتطلع الطلاب وأولياء الأمور بقلق شديد لمعرفة المصير ال تعليم ي لكل طالب.

وقد أعلنت مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات عن استكمال أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، مع التأكيد على دقة التصحيح كأولوية قصوى قبل الإعلان الرسمي. في محافظات القاهرة والجيزة، من المتوقع إعلان النتائج عبر بوابة التعليم الأساسي خلال شهر يونيو الجاري. بينما تتقدم محافظتا القاهرة والجيزة عادة في موعد الإعلان، تعمل باقي المحافظات على إنهاء إجراءات التصحيح والمراجعة.

تشهد محافظة بورسعيد تطبيق نظام التصحيح الرقمي عبر الماسحات الضوئية للأسئلة الموضوعية بالتزامن مع التصحيح اليدوي للأسئلة المقالية، ومن المتوقع إعلان نتائجها مطلع الأسبوع المقبل. في السويس، انتهت أعمال التصحيح وجاري رصد الدرجات استعدادًا للإعلان قريبًا. في محافظات شمال الصعيد، ما زالت أعمال التصحيح جارية مع توقع الإعلان بنهاية يونيو. أما في محافظات جنوب الصعيد مثل قنا وأسوان، فيتأخر الإعلان نسبيًا بسبب الأعداد الكبيرة للطلاب، ومن المقرر الإعلان نهاية الشهر.

في المحافظات الحدودية مثل جنوب سيناء والوادي الجديد، أوشكت الكنترولات على الانتهاء من الرصد والمراجعة، ومن المقرر إعلان النتائج مطلع أو منتصف الأسبوع المقبل. كما أعلنت 이미 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، مع تهنئة الأوائل.ibula





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