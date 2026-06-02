نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2026 في جميع المحافظات، إذ ظهرت بالفعل في بعض المحافظات خلال الساعات القليلة الماضية، بينما يجرى تكثيف أعمال التصحيح والرصد والمراجعة في باقي الكنترولات استعدادًا لاعتمادها وإعلانها خلال ساعات قليلة حتى يجرى الانتهاء منها قبيل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية. ويختلف موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2026 ليس من محافظة إلى أخرى فقط، بل من إدارة تعليمية إلى أخرى في أغلب المحافظات وفقًا لطريقة إعلان النتيجة، إذ تُعلن مرةً واحدة عبر رابط إلكتروني في 3 محافظات فقط، بينما تُعلن في كل مدرسة على حدة بباقي المحافظات.

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2026 في جميع ال محافظات ، إذ ظهرت بالفعل في بعض ال محافظات خلال الساعات القليلة الماضية، بينما يجرى تكثيف أعمال التصحيح والرصد والمراجعة في باقي الكنترولات استعدادًا لاعتمادها وإعلانها خلال ساعات قليلة حتى يجرى الانتهاء منها قبيل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية.

ويختلف موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2026 ليس من محافظة إلى أخرى فقط، بل من إدارة تعليمية إلى أخرى في أغلب المحافظات وفقًا لطريقة إعلان النتيجة، إذ تُعلن مرةً واحدة عبر رابط إلكتروني في 3 محافظات فقط، بينما تُعلن في كل مدرسة على حدة بباقي المحافظات. الترم الثاني 2026 من المقرر أن يبدأ اليوم وحتى نهاية الأسبوع الجاري، إذ تستعد محافظة أسوان لإعلانها خلال ساعات قليلة، بينما سوهاج ستعلنها الخميس المقبل، وظهرت بالفعل في بعض مدارس القاهرة، والجيزة، والمنوفية، والدقهلية.

ويمكن لطلاب محافظة القاهرة، معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 إلكترونيًا بسهولة ويسر عبر بوابة التعليم الأساسي من خلال هذاوتتيح مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثانيا 2026 من خلال بوابة نتائج الطلاب عبر هذاوتعلن أغلب مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات، نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم فقط الترم الثاني 2026 داخل المدارس، إذ تعرض كل مدرسة النتيجة على الإدارة التعليمية التابعة لها لاعتمادها، ثم تعلنها للطلاب بالمجان سواء داخل المدرسة، أو عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الفيوم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2026 وكذلك نتيجة الصف الثاني الثانوي2026، ستعلن داخل كل مدرسة على حدة بعد اعتماد النتيجة من الإدارة التابعة لها، ولكنها تتأخر عن باقي النتائج بسبب وجود نجاح ورسوب في مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، وستعلن النتيجة بعد انعقاد امتحانات الدور الثاني في هذه المادة لعددٍ من الطلاب. ويمكن للطلاب معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي بوزارة التربية والتعليم عبر الحساب المدرسي الموحد الذي يُظهر جميع بيانات الطالب ودرجاته، ولكن ذلك بعد اعتماد النتائج في جميع المدارس.

وأوضحت التربية والتعليم، إنّه سيجرى إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي محافظة الدقهلية 2026 الترم الثاني في كل مدرسة على حدة بعد انتهاء أعمال التصحيح والرصد والمراجعة واعتمادها من الإدارة التعليمية، على أن تعلن النتيجة في صورة درجات وفقًا لنظام التقييم الشامل والذي يتضمن درجات الامتحانات الشهرية، والتقييمات الأسبوعية. وتستعد مديرية التربية والتعليم في محافظة الغربية، لإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الغربية خلال أيام قليلة، إذ تكثف أعمال التصحيح والرصد والمراجعة تمهيدًا للانتهاء منها واعتمادها ثم إعلانها للطلاب بالاسم فقط داخل المدارس.

أكثر من 18 ألف طالب وطالبة.. موعد ظهور نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي بأسوا





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