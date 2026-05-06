نجاح استباقي لموسم القمح في مصر وتكاتف بين الدولة والمزارعين لتحقيق الأمن الغذائي

تحليل شامل لتصريحات نقيب الفلاحين حول التحول النوعي في إدارة ملف القمح، ودور التسعير العادل والبنية التحتية المتطورة في زيادة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي.

أكد حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن الدولة المصرية انتهجت هذا العام سياسة استباقية غير مسبوقة في التعامل مع محصول القمح ، حيث بدأت هذه التحركات منذ شهر نوفمبر، أي قبل انطلاق موسم الزراعة الفعلي.

هذا التوقيت المبكر لم يكن مجرد إجراء إداري، بل كان رسالة طمأنة قوية للمزارعين بأن هناك رؤية متكاملة وخطة مدروسة تهدف إلى دعم الفلاح وضمان حقوقه، مما أدى إلى إزالة حالة التردد التي كانت تسود في المواسم السابقة وشجع المزارعين على التوسع في زراعة هذا المحصول الاستراتيجي بثقة كاملة في جدوى الإنتاج والربحية. وقد تجلى هذا التحول النوعي في الإدارة الميدانية للملف، حيث ساهمت المتابعة الدقيقة والمباشرة من قبل وزير الزراعة علاء فاروق في تذليل كافة العقبات التي واجهت المزارعين في وقت قياسي، مما أعاد بناء جسور الثقة بين الفلاح ومؤسسات الدولة، وجعل المزارع يشعر بأن صوته مسموع ومطالبه محل اهتمام فوري.

وفيما يتعلق بالجانب المادي والمحفزات، أشار نقيب الفلاحين إلى أن إعلان سعر توريد القمح قبل البدء في الزراعة كان خطوة مفصلية، حيث تم تحديد سعر 2350 جنيهاً للأردب، ثم تم رفعه لاحقاً إلى 2500 جنيه لمواكبة المتغيرات السعرية العالمية في سوق الحبوب. هذا التسعير العادل والمرن لم يضمن فقط تحقيق هامش ربح مجزٍ للفلاح، بل كان بمثابة ضربة قاضية لمخططات السوق السوداء وتجار الجشع، حيث وجد المزارع أن التوريد للحكومة هو الخيار الأكثر أماناً واستقراراً مقارنة بالبيع للتجار.

وقد انعكست هذه السياسات إيجابياً على مساحة الأرض المنزرعة، حيث وصلت إلى نحو 3.7 مليون فدان، بزيادة تقدر بحوالي 600 ألف فدان عن العام الماضي. ولم تكن هذه الزيادة عشوائية، بل كانت نتيجة توفير مستلزمات الإنتاج والدعم الفني المكثف، بالإضافة إلى الاعتماد على الخريطة الصنفية التي أوصت بها وزارة الزراعة، والتي تضمنت أصنافاً محسنة وعالية الإنتاجية تتحمل الظروف المناخية القاسية، مما رفع متوسط إنتاج الفدان في بعض المناطق إلى 30 أردباً، وهو ما يرفع سقف التوقعات الإجمالية للإنتاج إلى نحو 10 ملايين طن.

أما على صعيد البنية التحتية واللوجستيات، فقد شهد الموسم الحالي تطوراً ملحوظاً من خلال إنشاء نحو 400 نقطة تجميع موزعة بشكل استراتيجي لتقريب المسافات بين المزارعين ومواقع التوريد. هذه الخطوة ساهمت بشكل مباشر في تقليل تكاليف النقل التي كانت تشكل عبئاً كبيراً على صغار المزارعين، خاصة في القرى النائية، مما أغلق الباب أمام الوسطاء الذين كانوا يستغلون هذه الثغرات.

وبالتوازي مع ذلك، لعبت الصوامع الحديثة دوراً محورياً في الحفاظ على جودة المحصول وتقليل نسبة الفاقد التي كانت تحدث في التخزين التقليدي، مما ضمن استيعاب كميات أكبر من القمح بكفاءة عالية. إن تضافر هذه الجهود، من تسعير عادل وبنية تحتية متطورة وإدارة ميدانية واعية، يفتح الباب أمام مصر لتحقيق موسم استثنائي يعزز الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، ويقلل من الفجوة الاستيرادية في ظل التقلبات الحادة التي تشهدها أسواق الغذاء العالمية، مما يساهم في نهاية المطاف في تحقيق أمن غذائي مستدام للدولة المصرية





