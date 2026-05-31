نجاح أول عمليات "فونتان عبر القسطرة" في مصر وأفريقيا بفضل فريق قصر العيني

فريق طبي وبحثي من مستشفى أبو الريش الياباني بجامعة القاهرة يحقق إنجازاً عالميًا بإجراء أول ثلاث حالات لمرضى القلب أحادي البطين باستخدام تقنية فونتان عبر القسطرة، مما يلغي الحاجة لجراحات القلب المفتوح التقليدية.

أعلن فريق طبي وبحثي من مستشفى أبو الريش الياباني التابع لكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة عن نجاح دراسة علمية دولية رائدة أثبتت جدوى إجراء عملية "فونتان عبر القسطرة" كبديل آمن ومبتكر لجراحات القلب المفتوح التقليدية المعقدة لمرضى القلب أحادي البطين.

شارك في البحث الدكتورة سونيا علي الصعيدي، أستاذ قلب الأطفال بالمستشفى، والدكتور باهر متا حنا، أستاذ قلب الأطفال، إلى جانب البروفيسور كوثاندام سيفاكومار والباحث برامود ساجار من معهد أمراض القلب والأوعية الدموية ببعثة مدراس الطبية بالهند. نُشرت النتائج في المجلة الدولية المرموقة Annals of Pediatric Cardiology لسنة 2026، حيث شملت الدراسة ست حالات؛ أُجريت أربع حالات في الهند وحالتين في مصر، لتسجل أول حالتين من نوعهما في القارة الأفريقية.

أثبتت التقنية القدرة على استكمال توصيل الوريد الأجوف السفلي بالشريان الرئوي باستخدام دعامة مغطاة طويلة تُدخل بالكامل عبر القسطرة التداخلية، ما يلغي الحاجة إلى جراحة قلب مفتوح ويقلل من المضاعفات ويسرّع فترة التعافي للمرضى الذين يعانون من عيوب خلقية معقدة في القلب. بعد نشر البحث، أجرى الفريق المصري عملية ثالثة بنجاح داخل مستشفى أبو الريش الياباني، لتصبح هذه الحالات الثلاث الأولى من نوعها على مستوى مصر وأفريقيا.

جاء هذا الإنجاز بفضل زيارة البروفيسور كوثاندام سيفاكومار، الخبير العالمي في التقنية، والتي تخللت تدريباً مكثفاً للفريق المصري الذي ضم الدكتورة سونيا الصعيدي، والدكتور باهر حنا، والدكتور عمرو فتح الله، والدكتور الحسين أحمد سيد. دعم العملية فريق الرعاية المركزة بقيادة الدكتورة سهام عوض الشربيني والدكتورة دعاء مشرف، حيث ساهمت الرعاية الدقيقة والمتابعة المكثفة في ضمان أعلى مستويات الأمان والكفاءة.

من جانبه، أعرب الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، عن فخره بهذه الخطوة العلمية التي تعكس كفاءة الأطباء والباحثين في الكلية وقدرتهم على المنافسة عالمياً. وأوضح أن توطين هذه الممارسات المتقدمة يعزز الثقة في الخبرات الطبية المصرية ويظهر دور الكلية كمركز علمي وليس مجرد هيئة علاجية.

وأضاف أن المستشفى يجهز حالياً ثلاثة مرضى آخرين لتلقي نفس الإجراء، مؤكدًا أن هذا الابتكار سيُسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وإنقاذ حياة الأطفال الذين يعانون من أمراض قلبية معقدة





